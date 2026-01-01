¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡×¤è¤ê¿©´á¡ÖMOBILITY JOINT GUNDAM VOL.11¡×ËÜÆüÈ¯Çä¡ª
¡¡¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ï¡¢¿©´á¡ÖMOBILITY JOINT GUNDAM VOL.11¡×¤ò1·î26Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï715±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖG¥¹¥«¥¤¡×¡¢¡ÖG¥Ö¥ë¡×¡¢¡Ö¥É¥à¡×¡¢¡Ö¥·¥ã¥¢ÀìÍÑ¥²¥ë¥°¥°¡×¡¢¡Ö¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¥¬¥ó¥À¥à¡×¤ò¡¢ÁÈÎ©ºÑ¤ß²ÄÆ°¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÈMOBILITY JOINT¡É¤òÅëºÜ¤·¤¿¿©´á¥¬¥ó¥À¥à¥·¥êー¥º¡ÖMOBILITY JOINT GUNDAM¡×¤ÇÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¡ÖG¥¹¥«¥¤¡×¡¢¡ÖG¥Ö¥ë¡×¤Ï¹çÂÎ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡ÖG¥¢ー¥Þー¡×¤Ø´¹Áõ³ÈÄ¥¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢EX¥Ñー¥Ä¤Ë¤è¤ê¥¬¥ó¥À¥à¤Ë´¹Áõ¤¬²ÄÇ½¡£¤µ¤é¤ËEX¥Ñー¥Ä¤Ë¤è¤ê³Æ¼ï·ÁÂÖ¤Ø¤ÎÉðÁõ¶¯²½¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¥¥Ã¥È(°ìÉôºÌ¿§ºÑ)¡ÊÁ´8¼ï¡Ë
1¡¥G¥¹¥«¥¤
2¡¥G¥Ö¥ë
3¡¥¥É¥à
4¡¥¥·¥ã¥¢ÀìÍÑ¥²¥ë¥°¥°
5¡¥¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¥¬¥ó¥À¥à
6¡¥G¥¹¥«¥¤&G¥Ö¥ëÍÑEX¥Ñー¥Ä
7¡¥¥É¥àÍÑEX¥Ñー¥Ä
8¡¥¥·¥ã¥¢ÀìÍÑ¥²¥ë¥°¥°ÍÑEX¥Ñー¥Ä
¡¦¥¬¥à¡Ê¥½ー¥ÀÌ£¡Ë1¸Ä
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º
¢¨È¯ÇäÆü¤ÏÎ®ÄÌ¤Ë¤è¤êÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£