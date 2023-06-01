櫻井翔、相葉雅紀、天海祐希が、明日1月27日より放送開始となるセブン‐イレブンの新TVCM『スイーツ総選挙 総集篇』に出演する。

本CMは、『なにがあるかな、セブン-イレブン。』シリーズの第6弾。前回の『温めますか』篇に続き、宇宙人アルバイト役としてイメージキャラクターの櫻井と相葉、オーナー役として天海が登場する。

今回は、セブン‐イレブンの多彩なスイーツの中から、それぞれが推しスイーツへの想いを語る応援演説を行う内容に。スイーツを味わった瞬間の幸せな表情を通して、お気に入りを選んでみたくなるワクワク感を届け、スイーツ総選挙を盛り上げるCMとなっている。

櫻井は『雲どらつぶあん＆ホイップ』推し、相葉は『とろ生食感チーズケーキ』推し、天海は『クワトロチョコエクレア』推しとして、それぞれのスイーツの魅力をプレゼン。CMは、「スイーツ総選挙、始まる！」の掛け声とともにスタート。櫻井は「甘党の僕はこの雲どらが推しです」、相葉は「僕はこのとろ生チーズケーキがイチオシです」、天海は「いやいや、やっぱりクワトロエクレアです」と、それぞれが推しスイーツを宣言する。

「セブン‐イレブンのスイーツはどれも食感が最高。食べて楽しいっていいですよね」とセブン‐イレブンのスイーツの魅力が語られ、3人が実際にスイーツを味わうシーンへ。幸せそうな表情で「雲どら～」「とろ生～」「クワトロ～」と頬張る姿が映し出される。ラストは、過去のシリーズ『ミッション！？』篇にも登場した謎の子ども宇宙人が、スイーツ総選挙の様子をスマートフォンで見ながら「ミッション忘れてますね」とつぶやくシーンで締め括られる。

撮影では、3人がそれぞれの推しスイーツを実際に味わいながら撮影。撮影後の感想では自身の推しスイーツについての話題に。食感やおいしさのポイントを交えながら、それぞれが熱心に語る姿が印象的だったという。また、店内放送の録音では、櫻井と相葉が録音された天海の声にタイミングを合わせて収録する場面も。天海の声を聞きながら思わず「神様…」と仰ぎ見るなど、楽しい雰囲気で収録が進んだ。

・櫻井翔 インタビュー

Q. 撮影を終えての率直な感想をお聞かせください。撮影中に特に印象に残っているエピソードがあれば教えてください。

僕は「雲どら」を担当しました。どら焼きのどらの部分、みなさんがイメージしているどらじゃないんですよ。ふかふかのスフレケーキみたいな、まるで「雲」でした。天海さんの「クワトロ」も惹かれます。どれも強いですよね。

Q. 今回のスイーツ総選挙にちなみ、スイーツジャンルの中で推しがあれば、理由と合わせて教えてください。

どら焼きも本当に美味しかったのですが、やっぱりケーキですかね。セブンさん、ケーキの幅も広いですよね。ティラミスも、ショートケーキも、ケーキっていうジャンルで分けるのが、ずるいぐらい種類がありますよね。

Q.今回のスイーツ総選挙のように、セブン‐イレブンの商品の中で、どのような総選挙をしてみたいですか？

ジャンルとしてはサンドイッチで総選挙をしてみたいです。種類が多い上に、たまに「あれ、いつからいた？」みたいな商品が増えていたりするんです。サンドイッチの中で、一票入れるとしたら、ツナですかね。オーソドックスこそ、セブンさんのこだわりが出ている気がします。マヨネーズの分量とか割合にこだわりが現われそうな気がしているので、シンプルを私は推したいですね。

・相葉雅紀 インタビュー

Q. 撮影を終えての率直な感想をお聞かせください。撮影中に特に印象に残っているエピソードがあれば教えてください。

僕が担当しているのは、「とろ生チーズケーキ」です。「とろ生」チーズケーキなのにずっと「生とろ」って言っちゃうくらい濃厚で「生」がくる。とても美味しかったです。

Q. 今回のスイーツ総選挙にちなみ、スイーツジャンルの中で推しがあれば、理由と合わせて教えてください。

シンプルなプリンですね。プリンの中でも固めで卵感があるクラシックなほうが好きです。

Q.今回のスイーツ総選挙のように、セブン‐イレブンの商品の中で、どのような総選挙をしてみたいですか？

僕は、中華まんでいきたいと思います。一票入れるとしたら、あんまんですね。あんこ、火傷しそうなくらい熱いのがいいんですよね。何であんなに美味しいんだろうなと思っていて。たまらないですよね。

・櫻井翔、相葉雅紀 インタビュー

Q.最後にCMをご覧になられる皆さんにメッセージをお願いします。

今回のCMがスイーツ総選挙ということで、僕たち2人と天海さんの推しスイーツが登場します。どれもイチオシですので、みんなで食べ比べたり、自分の推しスイーツを見つけてみてください。

・天海祐希 インタビュー

Q. 撮影を終えての率直な感想をお聞かせください。撮影中に特に印象に残っているエピソードがあれば教えてください。

無事に終わってよかったなと思いました。「クワトロチョコエクレア」美味しかったです。でも、クリームが変わるところまでは食べられなかったので、新しく自分で買って食べたいと思います。食感がチョコが中に入っているので、美味しかったです。

Q.今回CMのスイーツ総選挙にちなみ、スイーツジャンルの中で推しがあれば、理由と合わせて教えてください。

今の推しはですね「スモア～マシュマロ＆生チョコ～」（※現在は販売しておりません）。日々セブン‐イレブンさんにお世話になっているので、新しいものがありますとやっぱり手に取って買ってしまうんですね。そこで見つけたのは「スモア～マシュマロ＆生チョコ～」（※現在は販売しておりません）。マシュマロが割と好きなので、「むむ、マシュマロ！？」と思って購入したんですけれども、お家に帰ってきて食べたら、すごい美味しかったです。あとやっぱり買ってしまうのは、栗とか季節物は手に取ってしまいますよね。季節ものだと、その季節が過ぎてしまったら、なくなってしまう可能性があるじゃないですか。そうすると、今のうちに食べなきゃダメなんじゃないかと思うんですよね。申し訳ないんですけれども、通常あってくれるものは、またいつでも手に取れるかなと思っちゃって。スモアは、東京以外の方がもしスモアを見つけましたら、ぜひ一度召し上がってみてください。「これ天海美味しいって言ってたな」と思っていただけるといいな。そして都内でも売って欲しい。もし、地方からの方の推しが入ったら、このジャンルが総選挙で入るかもしれないってことですよね。すごい番狂わせが来るかもしれないってことでしょ？とにかく充実しているから、やっぱり票が分かれると思うんですよね。盛り上がったらいいなと思っています。

Q.今回CMのスイーツ総選挙にちなみ、どんな総選挙だったらご自身が1位になれると思いますか？

これ願望でもあるんですけれども、面白い女優1位。スタッフの方を笑わせられる女優1位。それを目指して日々頑張っています。やっぱり、自分が日々ちょっと笑っちゃったとか、面白かったなっていうことをためておく。それを今だっていう時に言っています。つい最近までですね、連続ドラマを撮っていたんですが、そこは閉ざされた空間なんですね。（指示に）壁際っていう言葉があると、「か～べ～ぎ～わ～♪」と歌うんですね。そういうのでみんなの疲れた体を癒してあげられたらと思うんですけど、一応スタッフの方は、乾いた笑いはしてくれましたよ。でもそれでもまぁいいかって思いながら（笑）それでどこから壁際と聞こえても言うっていう。だんだん嫌がられていくんですけど、それが私の至福の喜び。

Q.最後にCMをご覧になられる皆さんにメッセージをお願いします。

今回スイーツ総選挙ということで、櫻井さん、相葉さん、そして私の推しスイーツが登場します。どれも魅力的なスイーツです。どれも目移りしちゃいますが、皆さんの推しスイーツもぜひ見つけてください。いっぱい食べて、幸せになってください。

