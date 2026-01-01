ラ・リーガ 25/26の第21節 アトレチコ・マドリードとマジョルカの試合が、1月25日22:00にエスタディオ・メトロポリターノにて行われた。

アトレチコ・マドリードはフリアン・アルバレス（FW）、アレクサンデル・セルロート（FW）、アレックス・バエナ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するマジョルカはベダト・ムリキ（FW）、マテオ・ジョゼフ（FW）、セルジ・ダルデル（MF）らが先発に名を連ねた。なお、マジョルカに所属する浅野 拓磨（FW）はベンチからのスタートとなった。

22分に試合が動く。アトレチコ・マドリードのアレクサンデル・セルロート（FW）がゴールを決めてアトレチコ・マドリードが先制。

ここで前半が終了。1-0とアトレチコ・マドリードがリードしてハーフタイムを迎えた。

59分、アトレチコ・マドリードが選手交代を行う。アレックス・バエナ（MF）からニコラス・ゴンサレス（FW）に交代した。

63分、マジョルカは同時に2人を交代。アントニオ・サンチェス（MF）、マテオ・ジョゼフ（FW）に代わり浅野 拓磨（FW）、ジャン・ビルジリ（MF）がピッチに入る。

72分、アトレチコ・マドリードは同時に2人を交代。アレクサンデル・セルロート（FW）、ジョニー・カルドーゾ（MF）に代わりティアゴ・アルマダ（MF）、ロビン・ルノルマン（DF）がピッチに入る。

74分、マジョルカは同時に2人を交代。セルジ・ダルデル（MF）、パブロ・マフェオ（DF）に代わりパブロ・トーレ（MF）、マテウ・モレイ（DF）がピッチに入る。

その直後の75分アトレチコ・マドリードに貴重な追加点が入る。相手チーム選手のオウンゴールによる得点が入り、2-0。2点差に広げる。

79分、アトレチコ・マドリードが選手交代を行う。ジュリアーノ・シメオネ（FW）からコケ（MF）に交代した。

後半終了間際の87分アトレチコ・マドリードが追加点。ホセ・ヒメネス（DF）のアシストからティアゴ・アルマダ（MF）がゴールで3-0。3点差となる。

その後もマジョルカの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、アトレチコ・マドリードが3-0で勝利した。

なお、マジョルカに所属する浅野 拓磨（FW）は63分から交代で出場した。

2026-01-26 00:00:13 更新