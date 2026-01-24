櫻井翔、相葉雅紀、天海祐希が“推しスイーツ”を宣言！セブン‐イレブン新TVCM「スイーツ総選挙 総集篇」放送

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

櫻井翔、相葉雅紀、天海祐希が“推しスイーツ”を宣言するセブン‐イレブンの新TVCM「スイーツ総選挙 総集篇」が1月27日より放送開始となる。

■それぞれが推しスイーツへの想いを語る応援演説

本CMは「なにがあるかな、セブン‐イレブン。」シリーズの第6弾として放送されるもの。前回の「温めますか」篇に続き、宇宙人アルバイト役に櫻井翔と相葉雅紀、オーナー役に天海祐希が登場。今回はセブン‐イレブンの多彩なスイーツの中から、それぞれが推しスイーツへの想いを語る応援演説を行う。スイーツを味わった瞬間の幸せな表情を通して、お気に入りを選んでみたくなるワクワク感を届け、スイーツ総選挙を盛り上げるCMとなっている。

■CMストーリーも公開

今回のCMは櫻井が「雲どらつぶあん&ホイップ」推し、相葉が「とろ生食感チーズケー キ」、天海が「クワトロチョコエクレア」推しとして、それぞれのスイーツの魅力をプレゼンするもの。CMは、「スイーツ総選挙、始まる！」の掛け声とともにスタート。櫻井は「甘党の僕はこの雲どらが推しです」、相葉は「僕はこのとろ生チーズケーキがイチオシです」、天海は「いやいや、 やっぱりクワトロエクレアです」とそれぞれが推しスイーツを宣言する。

「セブン‐イレブンのスイーツはどれも食感が最高。食べて楽しいっていいですよね」とセブン‐イレブンのスイーツの魅力が語られ、3人が実際にスイーツを味わうシーンへ。幸せそうな表情で「雲どら～」「とろ生～」「クワトロ～」と頬張る姿が映し出され、スイーツ総選挙の幸福感とワクワク感を伝える。

ラストは過去のシリーズ「ミッション!?」篇にも登場した謎の子ども宇宙人が、スイーツ総選挙の様子をスマートフォンで見ながら「ミッション忘れてますね」とつぶやくシーンで締めくくられる。

■終始、楽しくワクワクした雰囲気の中で進んだ撮影

今回は櫻井、相葉、天海がそれぞれの推しスイーツを実際に味わいながら撮影を行っている。実際に食べてみるとそのおいしさに思わず魅了され、撮影後の感想では自身の推しスイーツについての話題に。食感やおいしさのポイントを交えながら、それぞれが熱心に語る姿が印象的。また、店内放送の録音では櫻井と相葉が録音された天海の声にタイミングを合わせて収録する場面も。天海の声を聞きながら思わず「神様……」と仰ぎ見るなど、楽しい雰囲気で収録 が進んでいる。さらに天海は「全部おいしいから、全部召し上がった上で推しスイーツを決めてください！ 手に汗握りながら見守ります」と語り、スイーツ総選挙の行方を楽しみにしている様子だった。終始、楽しくワクワクした雰囲気の中で撮影が進み、スイーツ総選挙の盛り上がりが今から感じられる現場となっていた。

■【動画】「スイーツ総選挙 総集篇」

■【動画】「スイーツ総選挙 総集篇」メイキング動画

■関連リンク

公式HP

https://www.sej.co.jp/activity/naniga-arukana/

■【画像】CM場面写真