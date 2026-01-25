¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡ÙÂç¹¥¤ºî²È¡¦Ç³¤¨³Ì¡ßÄÞÀÚÃË¤ÎÀè·î¤ÎÆù¥È¡¼¥¯!! vol.53¡Ú¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹ÇÉ¤Ï¥Í¥¿¥Ð¥ìÍ×Ãí°Õ!¡Û
¡Ø¥Ü¥¯¤¿¤Á¤Ï¤ß¤ó¤ÊÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤ÎÇ³¤¨³Ì¡¢¡Ø»à¤Ë¤¿¤¤Ìë¤Ë¤«¤®¤Ã¤Æ¡Ù¤ÎÄÞÀÚÃË¤Î°Õ³°¤Ê¶¦ÄÌÅÀ¡¢¤½¤ì¤Ï¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡Ù!!
´õÂå¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥Æ¥é¡¼¤Î¤Õ¤¿¤ê¤¬2025Ç¯12·îÊ¬¤Î¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡ÙÏ¢ºÜ¤ò´Å¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¿É¤¯ÈãÉ¾¡£º£²ó¤Ï¡¢Ç³¤¨³Ì¤µ¤ó¡¢ÄÞÀÚÃË¤µ¤ó¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ´ÑÀï¤·¤¿¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¤¥Ã¥Æ¥ó¥è¥ó¡×¤ÎÏÃ¤«¤é¡£
ÄÞÀÚÃË(°Ê²¼¡¢ÄÞ)¡¡Á°²ó¡¢¥²¥¹¥È¤Ç¥¨¥ë¡¦¥Ç¥¹¥Ú¥é¡¼¥É¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¤½¤Î¸å¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£±¡¦£´Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÎÏÃ¤«¤é»Ï¤á¤¿¤¯¤Æ¡£
Ç³¤¨³Ì(°Ê²¼¡¢Ç³)¡¡¤¦¤ó¡£¤Þ¤º¡¢¶½¹Ô¤È¤·¤Æ¤¹¤´¤¤¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¡£
ÄÞ¡¡µ×¡¹¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤À¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¼«Ê¬¤ÎÀÊ¤«¤é¸«ÅÏ¤¹¤È¡¢¤É¤Ã¤Á¤ò¸þ¤¤¤Æ¤â¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£
Ç³¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à¤Î¤è¤µ¤òµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë´¶¤¸¤¿¡£Ä¹Ç¯¡¢¿·Æü¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤È......ÀµÄ¾¡¢¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×¤Ã¤Æ»×¤¦Ç¯¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£Ç¯¤ÏËÜÅö¤Ë¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤ä¤ë¶½¹Ô¤À¤Ã¤¿¡£´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÞ¡¡Ç³¤¨³Ì¤µ¤ó¤Î¥¦¥§¥Ö¤ÎÆüµ¤Ë¡¢¥É¡¼¥à¤Ç¤º¤Ã¤Èµã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡¢¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
Ç³¡¡µã¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÞ¡¡²¶¤Ï²¶¤Çµã¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥àÄ¶Ëþ°÷¤Î¸÷·Ê¤Ëµã¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²¶¡¢¡Ê¥×¥í¥ì¥¹Á´À¹¤Î»þÂå¤Ë¡Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
Ç³¡¡¤¢¡¢ÀÎ¤ÎÄ¶Ëþ°÷¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤Îº¢¤Ï¡£
ÄÞ¡¡¼«Ê¬¤ÏÅÄ¼Ë¤Ë¤¤¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤ËµÒ¤¬Æþ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þÂå¤ËÅìµþ¤ËÍè¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö²¶¤Ï¤¢¤Î¸÷·Ê¤òÀ¸¤ÇÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ãª¶¶¹°»ê¤Î°úÂà»î¹ç¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¿·ÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤ò·è¤á¤ëÄÔ ÍÛÂÀ¤ÈKONOSUKE TAKESHITA¤Î»î¹ç¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÁ°¤Ë¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Î¾åÃ«º»Ìï¤È¼ëÎ¤¤Î»î¹ç¤â¤¢¤ë¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÇÇ»¤¯¤ÆÁ´»î¹ç¤ª¤â¤·¤í¤¤¡£¡ÖËÜÅö¤Î¿·ÆüËÜ¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤ä¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡£
Ç³¡¡ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤À¤Í¡£
ÄÞ¡¡¤À¤«¤é¤ªµÒ¤µ¤ó¤ß¤ó¤Ê¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¤Í¡£Ãª¶¶¤µ¤ó¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤Åìµþ¥É¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡£
Ç³¡¡¤½¤¦¤À¤Í¡¢¤¢¤Î½ª¤ï¤êÊý¤Ï¡¢Ãª¶¶¤µ¤ó¤¬º£¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤¢¤½¤³¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¤è¤Í¡£¿·Æü¤¬·¹¤¤¤¿»þ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ......¡£
ÄÞ¡¡Øò²ù¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡¢²¶¤Ï¤¢¤Î»þ¡ÖÃª¶¶¤¬¥¨¡¼¥¹¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤Û¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡£¡Ö¥á¥¤¥ó¤Î¥«¡¼¥É¤¬Ãª¶¶vs¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¡¦¥Ð¡¼¥Ê¡¼¥É¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡×¤Ã¤Æ¡£
Ç³¡¡¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¡¦¥Ð¡¼¥Ê¡¼¥É¡¢¤¤¤¿¡ª ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡£¤Ç¤â³Î¤«¤Ë¡¢ËÍ¤â¤½¤¦»×¤Ã¤¿¡£
ÄÞ¡¡¤¢¤Îº¢¤Ï¤Þ¤ÀÃæÍ¸¿¿Êå¤â¡Ö¥¤¥ä¥©¡ª¡×¤Ç²½¤±¤ëÁ°¤À¤Ã¤¿¤·¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¤Æ¡¢¿·Æü¤òV»ú²óÉü¤µ¤»¤¿¤ó¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£
Ç³¡¡¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¤â¤¤¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤·¤Í¡£Áê¼ê¤ÎEVIL¤¬¤¹¤Ð¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£
ÄÞ¡¡¤³¤ÎÂç²ñ¡¢MVP¤ÏEVIL¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ê¡ö1·î23Æü¤Ë¤Ï¡¢EVIL¤ÎWWE°ÜÀÒÊóÆ»¤â¡Ë
Ç³¡¡ÄÞ¤µ¤ó¡¢¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤¬È¯É½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤é¡¢¡ÖÁê¼ê¤ÏEVIL¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤â¤ó¤Í¡£
ÄÞ¡¡º£¡¢À¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ë¥Ò¡¼¥ë¡¦¥ì¥¹¥é¡¼¤Ã¤Æ¡¢EVIL¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¤òÁê¼ê¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê»î¹ç¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¡£¥¤¥¹¤È¤«¤ÇÈ¿Â§¹¶·â¤·¤Æ¡¢¤ªµÒ¤¬¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ì¥¦¥ë¥Õ¡ª¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤é¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤·¡¢µÕ¤Ë¤½¤³¤ÇEVIL¤ËÀ¼±ç¤¬Íè¤ë¤ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¤ªµÒ¤¬¥¦¥ë¥Õ¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡£¤É¤Ã¤Á¤ËÅ¾¤ó¤Ç¤â»î¹ç¤òÀ®Î©¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡¢¤À¤«¤éEVIL¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡£¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¼ÂºÝ¤¤¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¿¤À¤·¡¢Æþ¾ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¤¬°ìËç¾å¼ê¤À¤Ã¤¿¡£
Ç³¡¡¤½¤¦¤À¤è¤Í¡£Á°Æü¤Î²ñ¸«¤ÇEVIL¤Ë¡Ö¤ª¤Þ¤¨¡¢²¶¤ËÉé¤±¤¿¤éË·¼ç¡¢½ÀÆ»Ãå¤â¶Ø»ß¤À¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢ÅöÆü¤Ï²ÖÆ»¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤éË·¼çÆ¬¤Ç¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç½ÀÆ»Ãå¤âÃ¦¤®¼Î¤Æ¤ë¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£
ÄÞ¡¡¹õ¥Ñ¥ó¤Ë¹õ¥·¥å¡¼¥º¤Î¥ä¥ó¥°¥é¥¤¥ª¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤·¡£
Ç³¡¡¤¢¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢°µÅÝÅª¤ÊÃÎÌ¾ÅÙ¡£¡Ø¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ù¤Ç¡¢¿·Æü¤Î»î¹ç¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¤³¤È¤À¤è¡£TBS¤Ç°ÂÄêÅª¤Ë»ëÄ°Î¨¤ò³Í¤ë¤¢¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¡¢²¿ÅÙ¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë(TBS¥é¥¸¥ªËè½µÆüÍË7:00¡Á7:30¡ØÌÜ³Ð¤á¤Î¥¦¥ë¥Õ¡Ù)¡£
ÄÞ¡¡¤½¤ó¤Ê¥ä¥ó¥°¥é¥¤¥ª¥ó¡¢¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Ç³¡¡ÀÎ¡¢½ì¤¬Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ë»²Àï¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¡¢ÃÏÊý¤Ç¤ÎÆ°°÷¤¬¤¹¤´¤¯¿¤Ó¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¡© ¤½¤Î»þ¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤¬¡¢¿·Æü¤Ëµ¯¤¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£
ÄÞ¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤ó¤À¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£»î¹çÆâÍÆ¤¬¤¹¤Ð¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤âÂç¤¤¤¤±¤É¡£
¡½º£²ó¤Î¡ÖÀè·î¤ÎÆù¥È¡¼¥¯¡×¥Æ¡¼¥Þ¡½
Âè513ÏÃ ¥Æ¥¥µ¥¹Î®¥Õ¥ë¥³¡¼¥¹!!¤Î´¬¡Ê25Ç¯12·î1Æü¹¹¿·Ê¬¡Ë
Âè514ÏÃ Æ´¤ì¤Ø¤ÎÊÖÎé!!¤Î´¬¡Ê12·î8Æü¹¹¿·Ê¬¡Ë
Âè515ÏÃ ÌÁÍ§¤¿¤Á¤È¤ÎÀÀ¤¤!!¤Î´¬¡Ê12·î15Æü¹¹¿·Ê¬¡Ë
Âè516ÏÃ ¹ï¤Î¿À¤ÎÁÔÂç¤Ê¤ë·×²è!!¤Î´¬¡Ê12·î22Æü¹¹¿·Ê¬¡Ë
¤¢¤é¤¹¤¸
À¤³¦³ÆÃÏ¤ÇÆ±»þ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¸ÞÂç¹ï¤È¤Î°ìÂç·èÀï¤â¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥Æ¥ê¡¼¥Þ¥óVS¥¨¥ó¥Ç¥Þ¥ó¤ò»Ä¤¹¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Æ¥ê¡¼¥Þ¥ó¼«¤é¤¬Æ´¤ì¤ë¿ÈÂÎ¤ËÊÑ²½¤·¤¿¥¨¥ó¥Ç¥Þ¥ó¤Ë¶ìÀï¤¹¤ë¤â¡¢¥¥ó¹ü¥Þ¥ó¤Î¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿µÁÂ¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢È¿·â¤ËÅ¾¤¸¤ë¡ª
Ç³¡¡¤½¤ì¤Ç¡¢¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡Ù¤Î12·î¤ÎÏ¢ºÜ¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡£
ÄÞ¡¡¥Æ¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¢¥¨¥ó¥Ç¥Þ¥ó¤Ë¾¡¤Á¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
Ç³¡¡¤¦¤ó¡£Â¾¤ÎÄ¶¿Í¤Ï¡¢Æ®¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢µ»¤¬¿Ê²½¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ë¡¢¥Æ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ï¤º¤Ã¤ÈÀÎ¤«¤é¤Îµ»¤Î¤Þ¤Þ¡¢¾¡¤Ä¤ó¤À¤è¤Í¡£
ÄÞ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
Ç³¡¡¾¼ÏÂ¤Îº¢¤Î¥Æ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Îµ»¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»î¹ç¤ò¡¢ÎáÏÂ¤Ë´Ñ¤ë¡£¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤Í¡£
ÄÞ¡¡ËÜ¿Í¤Ë¤½¤Î¼«³Ð¤¬¤¢¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Âè514ÏÃ¤Ç¡¢¥Ö¥ì¡¼¥ó¥Ð¥¹¥¿¡¼¤Ç¥¨¥ó¥Ç¥Þ¥ó¤ò»ý¤Á¾å¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÂ¾¤ÎÄ¶¿Í¤¿¤Á¤Îµ»¤¬¤É¤ì¤À¤±Æü¿Ê·îÊâ¤Ç¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤â¡¡¥Ï¥Ï¥Ï¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥ª¥ì¤Ë¤Ï¤³¤Îµ»¤Ê¤ó¤À¤è¡×¤Ã¤Æ¡£
Ç³¡¡¤½¤¦¤½¤¦¡¢¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¡¢¤¢¤Î¥Ö¥ì¡¼¥ó¥Ð¥¹¥¿¡¼¤Î½Ð¤·Êý¤Ï¡£
ÄÞ¡¡²è¤ÎÌÌ¤Ç¤â¡¢²þ¤á¤Æ¡¢Ãæ°æÀèÀ¸¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÉÁ¤Êý¤Ï¤¹¤´¤¯ÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡£
Ç³¡¡¿âÄ¾Íî²¼¥Ö¥ì¡¼¥ó¥Ð¥¹¥¿¡¼¤À¤è¤Í¡£
ÄÞ¡¡¤½¤ÎÁ°¤Ë½Ð¤·¤¿µ»¤â¡¢¥Ö¥ë¥É¥Ã¥®¥ó¥°¡¦¥Ø¥Ã¥É¥í¥Ã¥¯¡¢¥Æ¥¥µ¥¹¡¦¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼¥Û¡¼¥ë¥É¡¢¥«¡¼¥Õ¡¦¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡£¤½¤ì¤¬¡¢¥¥ó¹ü¥Þ¥ó¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÎÏ¤¬½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¥É¥é¥Þ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤·¡£¥¥ó¹ü¥Þ¥ó¤¬¥Æ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎÂ¤ò·â¤Ã¤¿¤Î¤Ã¤Æ¡¢Ã±¹ÔËÜ¤Î3´¬¡Ê1980Ç¯7·îÈ¯Çä¡Ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
Âè20²óÄ¶¿Í¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¤Æ¡¢»î¹çÃæ¤Î¥¥óÆù¥Þ¥ó¤òÁÀ¤¦½ÆÃÆ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¥Æ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬¡¢¿È¤òÄò¤·¤Æ¼é¤ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éÈá·à¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÊJC3´¬¡Ë
Ç³¡¡¤½¤¦¤À¤è¤Í¡£Ï¢ºÜ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¹¤°¡£
ÄÞ¡¡¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÄ¹¤¤´Ö¡¢¥Æ¥ê¡¼¡¢¥Ä¥é¤«¤Ã¤¿¤ä¤í¤Ê¡¢¤Ã¤Æ²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ç³¡¡¤Ç¤â......Á°²ó¤Î¥²¥¹¥È¤Î¥¨¥ë¡¦¥Ç¥¹¥Ú¥é¡¼¥É¤µ¤ó¤È¤â¡¢¤½¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥Æ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Êµ»¤ò»È¤¤Â³¤±¤ë°ìÊý¤Ç¡¢½À½Ñ¤Îµ»¤â»È¤¦¡£
ÄÞ¡¡¤¢¤¢¡¢¤½¤¦¤À¡£¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Êµ»¤ÈºÇ¿·¤Îµ»¡¢Î¾Êý¤ò³è¤«¤·¤Æ¤ë¡£
Ç³¡¡¤½¤ì¤Ç¤µ¡¢¥Ö¥ì¡¼¥ó¥Ð¥¹¥¿¡¼¤ò¤«¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¥Æ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬¥¸¥§¥í¥Ë¥â¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¡© ¡Ö¤Ê¤¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¥¸¥§¥í¥Ë¥â¡×¤Ã¤Æ¡£
ÄÞ¡¡¤Ç¡¢¼¡¤ÎÂè515ÏÃ¤Ç¾¡Íø¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¡ÖÉ¬¤º½õ¤±¤Æ¤ä¤ë¤«¤é¤Ê¥¸¥§¥í¥Ë¥â!!¡×¤Ã¤Æ¶«¤Ö¤È¡¢·çÊÒ¡Ê¥Ô¡¼¥¹¡Ë¤ÎÃæ¤Ë¸Ç¤á¤é¤ì¤¿¥¸¥§¥í¥Ë¥â¤¬ÎÞ¤òÎ®¤¹¡£¤¤¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥«¥Ô¥é¥ê¥¢¸÷Àþ¾È¼Í¤Î¤¿¤á¤ÎºÇ¸å¤Î·çÊÒ¡Ê¥Ô¡¼¥¹¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥§¥í¥Ë¥â¡ÊJC83´¬¡Ë
Ç³¡¡ËÍ¡¢¤½¤ì¤òÆÉ¤à¤Þ¤Ç¡¢¥¸¥§¥í¥Ë¥â¤Îº£¤Î¾õÂÖ¤Î¤³¤È¤ò¤¦¤Ã¤¹¤éËº¤ì¤Æ¤¿(¾Ð)¡£
ÄÞ¡¡¤Ï¤Ï¤Ï¤Ï¡¢¤Ò¤É¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡¢ÀèÀ¸¤â¤³¤¦¤·¤ÆÉÁ¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡© Ëº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡¢¤È¡£
Ç³¡¡¤Ç¤â¡¢ÇÔ¤ì¤¿¥¨¥ó¥Ç¥Þ¥ó¤ÎÇËÊÒ¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¡¢¤½¤³¤«¤é¿·¤·¤¤»þ´ÖÄ¶¿Í¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡£
ÄÞ¡¡¥µ¥é¥Þ¥ó¥À¡¼¤Í¡£¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤È¿·¤·¤¤»þ´ÖÄ¶¿Í¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£¥¥óÆù¥Þ¥ó¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¡¢¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¥¬¥¹¥È¥Þ¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿»þ¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡£²¶¤¬¸½¾ì¤Ë¤¤¤¿¤é¡Ö¤â¤¦¤ä¤á¤Æ¤¯¤ì¤è¡ª¡×¤Ã¤Æ»×¤¦¤À¤í¤¦¤Ê¤¢(¾Ð)¡£
Ç³¡¡ÆÉ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤³¤ÎÅ¸³«¤Ï¡£
ÄÞ¡¡¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´ÀèÀ¸¡¢¤Û¤ó¤È¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Îºî²È¤ÎÏÃ¤Îºî¤êÊý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤(¾Ð)¡£¹¶¤á¤ë¹¶¤á¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤Ã¤Á¤â¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÆÉ¤Þ¤Ê¤¤ã¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£Æ±Áë²ñ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿µ¤Ê¬¤ÇÆÉ¤á¤Ê¤¤¡£
Ç³¡¡¤Ç¤â¤³¤Î¥µ¥é¥Þ¥ó¥À¡¼¡¢ºÇ¶á¤Î¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡Ù¤ÎÀ¤³¦Àþ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Õ¥©¥ë¥à¤ÎÄ¶¿Í¤À¤è¤Í¡£¥·¥Ã¥Ý¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬¡£
¥µ¥é¥Þ¥ó¥À¡¼¤Ï¥µ¥ó¥·¥ç¥¦¥¦¥ª¤äÀ¾ÍÎ¤ÎÅÁÀâ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÆü¤ÎÀºÎî¤Î°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¡ÊÏ¢ºÜ516ÏÃ¡Ë
ÄÞ¡¡¤¢¤¢¡¢¤½¤¦¤«¡£¤·¤Ã¤Ý¤Î¤¢¤ëÄ¶¿Í¤Ã¤Æ¾¯¤Ê¤¤¤«¤â¡£¤Ç¡¢¥¢¥·¥å¥é¥Þ¥ó¤¬¡¢¥¨¥ó¥Ç¥Þ¥ó¤ÎÆ®¤¤Êý¤ò¸«¤Æ¡Ö¤É¤¦¤Ë¤â°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¡¡1²¯¥Ñ¥ï¡¼¤È¤¤¤¦¤Ë¤Ï²¿¤«Ì¯¤ÊÊªÂ¤ê¤µ¤Ê¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¥µ¥é¥Þ¥ó¥À¡¼¤Ï¤â¤Ã¤È1²¯¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤Ã¤ÆÆ®¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Ç³¡¡¥·¥Ã¥Ý¤ò¤É¤¦»È¤¦¤Î¤«¤È¤«¡¢´Ñ¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
ÄÞ¡¡¤¢¤È¡¢¥¨¥¯¥µ¥Ù¡¼¥¿¡¼¤È¥¬¥¹¥È¥Þ¥ó¤¬¡¢¥¥óÆù¥Þ¥ó´ó¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥¥óÆù¥Þ¥óÛ©¤¯¡Ö¤¸¤Ã¤¯¤êÏÃ¤»¤ÐÈà¤é¤È¤À¤Ã¤Æ¡¢¤ï¤«¤ê¤¢¤¨¤½¤¦¤Ê²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â¡×¤È¡£¤È¤Ê¤ë¤È¡¢º£¸å¡¢Æ®¤¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥¥óÆù¥Þ¥óÂ¦¤ËÉÕ¤¤¤Æ¡¢»þ´ÖÄ¶¿ÍÆ±»Î¤ÎÆ®¤¤¤¬´Ñ¤ì¤ëÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
Ç³¡¡¤¢¤¢¡ª ´Ñ¤¿¤¤¡¢¤½¤ì¤Ï¡£
ÄÞ¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â²¿¿Í¤â¡¢¥Ò¡¼¥ë¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿Ä¶¿Í¤¬¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹Â¦¤Ë¥¿¡¼¥ó¤·¤Æ¤¤¿¤·¡£
Ç³¡¡¤³¤Î¤¢¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡©
ÄÞ¡¡¤¦¡¼¤ó¡¢º£¡¢3¾¡2ÇÔ¤Ç¡¢²æ¡¹¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¥¢¥²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡¢¤³¤Î¤¢¤È¤Ï¤Ò¤É¤¤Éé¤±Êý¤Ç²æ¡¹¤òÀäË¾¤ËÃ¡¤¹þ¤à¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤(¾Ð)¡£
¡üÇ³¤¨³Ì¡ÊMOEGARA¡Ë
1973Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£Æ¯¤¤Ê¤¬¤é»Ï¤á¤¿¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ºî²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ø¥Ü¥¯¤¿¤Á¤Ï¤ß¤ó¤ÊÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¤¹¤Ù¤ÆËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë¡¢¡ØÌÀ¤±¤Ê¤¤¤ÇÌë¡Ù¡Ê¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤ÎÃøºî¤¬¤¢¤ë¡£ºÇ¿·Ãø¤Ï¡Ø¤³¤ì¤Ï¤¤¤Ä¤«¤Î¤¢¤Ê¤¿¤È¤ï¤¿¤·¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¡£·²ÁüWeb¤Ç¤Ï¡ÖÅòÉÛ±¡µª¹Ô¡×¤ÎÌ¡²èÏ¢ºÜ¤â¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤Þ¤¿¡¢¡ØGetNavi web¡Ù¤Ë¤Æ¥³¥é¥à¡Ö¤â¤Î¸ì¤ê¤ò¤Ï¤¸¤á¤è¤¦¡×¤òÏ¢ºÜÃæ¡£¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ ¡ØBEFORE DAWN¡Ù(J-WAVE¡¢Ëè½µ²ÐÍË26:30¡Á27:00)¤â¥Á¥§¥Ã¥¯
¡üÄÞÀÚÃË¡ÊTSUMEKIRIO¡Ë
1979Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¹áÀî¸©½Ð¿È¡£2018Ç¯¡Ø»à¤Ë¤¿¤¤Ìë¤Ë¤«¤®¤Ã¤Æ¡Ù(ÉÞ·¬¼Ò)¤Ç¾®Àâ²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2020Ç¯¡¢Æ±ºî¤¬²ìÍè¸¿Í¼ç±é¤Ç¥É¥é¥Þ²½¡£¡Ø¤¤ç¤¦¤â±äÄ¹¥Ê¥ê¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡ËÈþÍÆ¤È·ò¹¯¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ø¸áÁ°»°»þ¤Î²½¾Ñ¿å¡Ù¤âÈ¯ÇäÃæ¡£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼Web¤Ç¡Ø²£´é¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é ¡ÁÄÞÀÚÃË¤Î½õ¼êÀÊ¥É¥é¥¤¥ÖÉºÎ®¡Á¡Ù¤òÏ¢ºÜÃæ¡£¼ç±é¡§ÌÚÂ¼Úå¤Ç¤Î¥É¥é¥ÞÊüÁ÷¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤Î½÷»Ò¡¢Á´°÷¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡Ù¤¬Ê¸¸Ë²½¡£ºÇ¿·´©¤Ï¡¢¡Ø°¦¤¬¤Ü¤í¤Ü¤í¡Ù¡ÊÃæ±û¸øÏÀ¼Ò¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¿Ê¼¸Ë¿µ»Ê¡¡©¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¡¼èºà¶¨ÎÏ¡¿Bar HIDE