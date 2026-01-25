¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡ÙÂç¹¥¤¡õ³¨¿´¤¢¤ë·Ý¿Í¤Ê¤¹¤Ê¤«¤Ë¤·¡¦ÃæÀ¾ÌÐ¼ù¤Î¡ÖÄ¶¿ÍÊç½¸¡×Ì¡ÃÌ¡Ú¥¶¡¦½Ð²ÙÊÔ¡Û
¤Ê¤¹¤Ê¤«¤Ë¤·¤ÎÃæÀ¾ÌÐ¼ù¤µ¤ó¤¬¥¥óÆù¥Þ¥óÄ¶¿ÍÊç½¸Ì¡ÃÌ¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡ª
º£²ó¡¢¤Ê¤¹¤Ê¤«¤Ë¤·ÃæÀ¾ÌÐ¼ù¤µ¤ó¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖÄ¶¿Í¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÍ½Áª¤ò¥®¥êÄÌ²á¡×¤È¤¤¤¦ÈùÌ¯Ä¶¿Í¡£ÀµÄ¾¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÅª¤Ë¤Ï¶¯¹ëÍ×ÁÇ¥¼¥í¤Î¹Í°ÆÄ¶¿Í¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¿ÈÄ¹¡§205cm¡¡ÂÎ½Å¡§700kg¡¡Ä¶¿Í¶¯ÅÙ¡§500Ëü¥Ñ¥ï¡¼¡¡½Ð¿È¡§ÆüËÜ¡¡
¡½¡½¤³¤ì¤ÏÈ¢¤Ç¤¹¤«¡©
ÃæÀ¾¡¡¤Ï¤¤¡£»Í³Ñ·ÏÄ¶¿Í¤Î¡Ö¥¶¡¦½Ð²Ù¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤â¤½¤â»Í³Ñ·ÏÄ¶¿Í¤È¤Ï¡©
ÃæÀ¾¡¡¥¥å¡¼¥Ö¥Þ¥ó¡¢¥¿¥¤¥ë¥Þ¥ó¡¢¥¦¥©¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤Ê¤É¡¢ÂÎ¤Ë»Í³Ñ¤¤ÉôÊ¬¤¬Â¿¤¯¡¢Ä¶¿Í¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÍ½Áª¤ò¥®¥ê¥®¥êÄÌ²á¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÍîÁª¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÄ¶¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä¶¿Í¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÍ½Áª¤ò¥®¥êÄÌ²á¡£»Í³Ñ·Ï¤ÎºÇ¶¯Ä¶¿Í¤ò¹Í°Æ¤Ç¤¹¡ª
¡½¡½¤½¤ó¤Ê»Í³Ñ·ÏÄ¶¿Í¡¢¥¶¡¦½Ð²Ù¤ÎÆÃÄ§¤È¤Ï¡©
ÃæÀ¾¡¡ÂÐÀïÁê¼ê¤òÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤ËºÊñ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£500Ëü¥Ñ¥ï¡¼¤ÎÏÓÎÏ¤ÇÁê¼ê¤ò¥Û¡¼¥ë¥É¤·¤Æ¡¢¥Ù¥ó¥¥Þ¥ó¤Î¤è¤¦¤ËÄ¶¿Í¤òÀÞ¤ê¾ö¤ó¤ÇÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤Ë²¡¤·¹þ¤á¤ÆºÊñ´°Î»¡£¥Ò¥²¤ÎÉôÊ¬¤¬¥¬¥à¥Æ¡¼¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤ÇÁê¼ê¤òÀÞ¤ê¾ö¤ß¤Ä¤ÄÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤â¤¤Ã¤Á¤êÌ©ÊÄ¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ½Ð²Ù¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦ËÜÅö¤Ë¶²¤í¤·¤¤Ä¶¿Í¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Ç¤Ï¡¢Áê¼êÄ¶¿Í¤Ï¤É¤³¤Ë½Ð²Ù¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÃæÀ¾¡¡¤½¤ì¤¬¡¢È¯Á÷Àè¤ËÅþÃå¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¤É¤³¤Ë½Ð²Ù¤µ¤ì¤ë¤«¤¬ÉÔÌÀ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Î½¸ÇÛ¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥Ð¥¤¥È¤â¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
Ä¶¿Í¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ç¤Ï±¿ÎÉ¤¯¥ê¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤µ¤»¤ëµ÷Î¥¤ËÁê¼ê¤ò½Ð²Ù¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¶¡¦½Ð²Ù¤ÎÇØ¸å¤ËÈ¯Á÷¤µ¤ì¤Æ¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½ÇØ¸å¤«¤é¥Ü¥³¤é¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤¬¡¢¤¤¤«¤Ë¤âÄ¶¿Í¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÍ½Áª¤ò¥®¥êÄÌ²á¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
ÃæÀ¾¡¡¤Ï¤¤¡£¤½¤Î¾ð¤±¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥¤¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Î²Ä°¦¤é¤·¤¤ÉôÊ¬¤â»Í³Ñ·ÏÄ¶¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥¶¡¦½Ð²Ù¤Ï¥µ¥Ö¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÌ¾¿Í¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ò¥²¤Î¥¬¥à¥Æ¡¼¥×¤Ç´ØÀá¤ò¸ÇÄê¤·¤Þ¤¹¤«¤é¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥¥óÆù¥Ð¥¹¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤éÁê¼êÄ¶¿Í¤Î¼óÉôÊ¬¤ò¥¬¥à¥Æ¤Ç¸ÇÄê¤·¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ÀäÂÐ¤Ë³°¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½¤½¤â¤½¤â500Ëü¥Ñ¥ï¡¼¤Ï¥¬¥Á¤Î¶¯¹ëÄ¶¿Í¤Ç¡¢¥µ¥Ö¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÌ¾¿Í¤À¤«¤éÄ¶¿Í¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÍ½Áª¥®¥êÄÌ²á¤Ã¤Æ¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©
ÃæÀ¾¡¡¥¶¡¦½Ð²Ù¤ÏËÜÂÎ¤¬»æÀ½¤ÎÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿å¤È²Ð¤¬¼åÅÀ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ä¶¿Í¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÍ½Áª¤Ë¥×¡¼¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¥¬¥½¥ê¥ó¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Í½ÁªÄÌ²á¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢»ä¤È¤·¤Æ¤ÏÄ¶¿Í¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎËÜÀï¤Ç¡¢¥Ù¥ó¥¥Þ¥ó¤È¤ÎÂÐÀï¤Ï´Ñ¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤½¤ì¡¢¥Ù¥ó¥¥Þ¥ó¤Î¥Ù¥ó¥¡¼¥ä¥¦¥©¥Ã¥·¥ó¥°¤ÇÂ¨KO¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©
ÃæÀ¾¡¡¤½¡¼¤¤¤¦ÂÐ·è¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡¥Ù¥ó¥¥Þ¥ó¤È¤Î"Ä¶¿ÍÀÞ¤ê¾ö¤ßÂÐ·è"¤Ç¤¹¡£¤É¤Á¤é¤¬¤è¤êÂç¤¤ÊÄ¶¿Í¤òÀÞ¤ê¾ö¤á¤ë¤«¤ò¶¥¤¦ÂÐÀï¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ï¡¢¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¤¢¤¿¤ê¤Î¶¯¹ë¤òÀÞ¤ê¾ö¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª
¡½¡½ÃæÀ¾¤µ¤ó¡¢¤½¤ó¤ÊÂÐ·è¤ÏÄ¶¿Í¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎËÜÀï¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡ª
1977年生まれ、大阪府出身。藤崎孝行とのお笑いコンビ・なすなかにしのボケ担当。ロケの達人としてブレイク中のなすなかにし中西茂樹さんも『キン肉マン』大好き芸人。フジテレビONE『キン肉マン』専門番組『キン肉マサル』(MC:よゐこ濱口優、なすなかにし中西茂樹、不定期放送、FODにて追っかけ配信)に出演中。
イラスト/なすなかにし中西茂樹　取材・文/直江裕太　©ゆでたまご/集英社