¤ª¤®¤Ì¤ÞX¤Î¥¥óÆù¥Þ¥ó¥ì¥Ó¥å¡¼¡ÚÂè53´¬ÊÔ¡Û¡ÁµßÀ¤¼ç¡Ê¥á¥·¥¢¡ËVSÉü½²¼Ô¡Ê¥Í¥á¥·¥¹¡Ë!! ¸÷¤È°Ç¤Î¹¶ËÉ¡Á
¡Ø½µ¥×¥ì¡ÙÉü³è¥·¥ê¡¼¥º¡¢JC¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡Ù53´¬¤ò¤ª¤®¤Ì¤ÞX¤¬¥ì¥Ó¥å¡¼!!
Âè53´¬¤Ç¤Ï¡¢"µö¤µ¤ì¤¶¤ëÀ¤³¦¼ù¡Ê¥¢¥ó¥Õ¥©¡¼¥®¥Ö¥ó¡¦¥æ¥°¥É¥é¥·¥ë¡Ë"¤Ë½¸·ë¤·¤¿ÀµµÁÄ¶¿Í¤È°ËâÄ¶¿Í¤ÎÏ¢¹ç·³¡Ê¥É¥ê¡¼¥à¥ê¡¼¥°¡Ë¤È¡¢´°àúÄ¶¿Í»ÏÁÄ·³¡Ê¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡¦¥ª¥ê¥¸¥ó¡Ë¤Ë¤è¤ëÃÄÂÎÀï¤ÎÃæÈ×Àï¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡ª
Âè1ÀïÌÜ¤Ç¤Ï¡¢°ËâÄ¶¿ÍÂåÉ½¤Î¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥í¡¼¥Þ¥ó¤¬¥¬¥ó¥Þ¥ó¤òÁê¼ê¤Ë¤Ê¤ó¤È¤«¾¡Íø¤òÄÏ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Âè2ÀïÌÜ¤Ç¤ÏÀµµÁÄ¶¿ÍÂåÉ½¤Î¥é¡¼¥á¥ó¥Þ¥ó¤¬´°àú¡¦ÌµÎÌÂç¿ô·³¡Ê¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡¦¥é¡¼¥¸¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥º¡Ë¤Î¥ê¡¼¥À¡¼³Ê¡¦¥Í¥á¥·¥¹¤ÈÂÐÖµ¤·¤Þ¤¹¡ª
ËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢Á°´¬¤Ë°ú¤Â³¤¥Í¥á¥·¥¹¤Î²óÁÛ¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¥¥óÆùÀ±¤Ë¤Ï¡¢¿ÍË¾¤Î¤¢¤ë¿´Í¥¤·¤·»¡¦¥¥óÆù¥¿¥Ä¥Î¥ê¡¢¤º¤ÐÈ´¤±¤¿³ÊÆ®¥»¥ó¥¹¤ò»ý¤ÄÄï¡¦¥¥óÆù¥µ¥À¥Ï¥ë¤È¤¤¤¦¤Õ¤¿¤ê¤Î²¦»Ò¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤é¤Î´Ø·¸À¤Ï°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·»¤Î¥¿¥Ä¥Î¥ê¤¬Âç²¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢Äï¤Î¥µ¥À¥Ï¥ë¤ÏÅ·ºÍ¤¹¤®¤¿¤³¤È¤Ç²È¿Ã¤Ë´÷¤ß·ù¤ï¤ì¡¢ÃÏ²¼¿¼¤¯¤ÎÏ´¹ö¤ËÍ©ÊÄ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç²¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥¿¥Ä¥Î¥ê¤Ë¤ÏÄï¤òµß¤¦ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤»¤á¤Æ¤â¤Î¾ð¤±¤Ç½è·ºÆü¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÄï¤Ë¹ð¤²¤Þ¤¹¡£¥µ¥À¥Ï¥ë¤Ï¥¥óÆùÂ²¤ËÀäË¾¤·¡¢Ï´¹ö¤«¤éÃ¦Áö¡£Ì¾¤â¿ÈÊ¬¤â¸Î¶¿¤â¼Î¤Æ¡¢¿¿¤Î¶¯¼Ô¤¬½¸¡Ê¤Ä¤É¡Ë¤¦ÅÁÀâ¤ÎÃÏ¡¦"À»¤Ê¤ë´°àú¤Î»³¡Ê¥â¥ó¡á¥µ¥ó¡á¥Ñ¥ë¥Õ¥§¡Ë"¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¹ÓÇÈ¤ò±Ë¤®¡¢"À»¤Ê¤ë´°àú¤Î»³"¤ËÅþÃ£¤·¤¿¥µ¥À¥Ï¥ë¤Ï¡¢¤½¤³¤ÇÌçÈÖ¤òÌ³¤á¤ë¥ß¥é¡¼¥¸¥å¥Þ¥ó¤ÈÁø¶ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼þ°Ï¤Ë¤Ï´°àúÄ¶¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î»îÎý¤ò¼õ¤±¡¢Ì¿¤òÍî¤È¤·¤¿Ä¶¿Í¤¿¤Á¤Î»àÂÎ¤¬»¶¤é¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌäÅúÌµÍÑ¤Ç½±¤¤¤«¤«¤ë¥ß¥é¡¼¥¸¥å¥Þ¥ó¤ÎÌÔ¹¶¤òÎ¿¤°¤¿¤á¡¢¥µ¥À¥Ï¥ë¤¬àÆù¤Î¥«¡¼¥Æ¥óá¤ÇËÉ¸æÂÎÀ©¤ò¤È¤ë¤È¡¢ÌçÈÖ¤ÎÆ°¤¤¬¥Ô¥¿¥ê¤È»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆÈÆÃ¤Î¹½¤¨¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ´°àúÄ¶¿Í»ÏÁÄ¤Î°ì°÷¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥·¥ë¥Ð¡¼¥Þ¥ó¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¥Þ¥ó¤Î»ÒÂ¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³Î¿®¤·¤¿¥ß¥é¡¼¥¸¥å¥Þ¥ó¤Ï´¶³´¿¼¤½¤¦¤Ë¸ì¤ê»Ï¤á¤Þ¤¹¡£´°àúÄ¶¿Í»ÏÁÄ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÎ©¾ì¤ò¼Î¤Æ¤Æ"À»¤Ê¤ë´°àú¤Î»³"¤òµî¤Ã¤¿¥·¥ë¥Ð¡¼¥Þ¥ó¤Ï¡¢¤Î¤Á¤ËàÀµµÁÄ¶¿Íá¤È¤¤¤¦°ìÂçÀªÎÏ¤òºî¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¥¥óÆùÂ²¤Ï¡¢ÀµµÁÄ¶¿Í¤ò...¤¤¤ä±§Ãè¤Ë¤½¤ÎÌ¾¤ò¹ì¡Ê¤È¤É¤í¡Ë¤«¤»¤ë¤Û¤É¤Î²¦Â²¤ËÀ®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¸½ºß¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¥Þ¥ó¤Î»ÒÂ¹¤Ë¤¢¤¿¤ë¥µ¥À¥Ï¥ë¤¬¡¢¤Ê¤ó¤Î°ø²Ì¤«¤³¤ÎÃÏ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¿ô²¯Ç¯¤Ö¤ê¤Îµ¢´Ô¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡¢¤â¤Ï¤ä¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë²óÁÛ¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁÔÂç¤Ê¥µ¡¼¥¬¤Ç¤¹¡ª
¤³¤¦¤·¤Æ´°àúÄ¶¿Í¤È¤·¤Æ¤Î»ñ³Ê¤òÇ§¤á¤é¤ì¤¿¥µ¥À¥Ï¥ë¤Ë¡¢¥ß¥é¡¼¥¸¥å¥Þ¥ó¤¬ÀöÎé¤ò¼ø¤±¤Þ¤¹¡£¥¥óÆùÂ²¤Î²¦»Ò¤À¤Ã¤¿¥µ¥À¥Ï¥ë¤Ï¡¢´°àúÄ¶¿Í¡¦¥Í¥á¥·¥¹¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥ß¥é¡¼¥¸¥å¥Þ¥ó¤ÎÀöÎé¤ò¼õ¤±¡¢´°àúÄ¶¿Í¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥Í¥á¥·¥¹¡£¥Ú¡¼¥¸¤ËÅÏ¤ëÊÑ¿È¥·¡¼¥ó¤ÏÉ¬¸«¡ª
¥Í¥á¥·¥¹¤¬¼«¿È¤Î²áµî¤ò¸ì¤ê½ª¤¨¤ë¤È¡¢¥ê¥ó¥°³°¤Ë¤¤¤¿¥¥óÆù¥Þ¥ó¤¬ÈáÄË¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Þ¤¹¡£±É²Ú¤ò¸Ø¤ë¥¥óÆùÂ²¤Ç¤â¡¢Îò»Ë¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï°Ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤Î½ÇÁÄÉã¡Ê¤ª¤¦¤ª¤¸¡Ë¤Ë¤¢¤¿¤ë¿ÍÊª¤ÈÁè¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¥ß¡¼¥È¤¹¤é¤«¤±¤ë¸ÀÍÕ¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢¥é¡¼¥á¥ó¥Þ¥ó¤¬°Õ³°¤Ê²áµî¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤È¡¢À¤³¦ºÇ¶¯¤Î»ÄµÔÄ¶¿Í¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¥é¡¼¥á¥ó¥Þ¥ó¤â¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï"À»¤Ê¤ë´°àú¤Î»³"¤òË¬¤ì¡¢´°àúÄ¶¿ÍÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹...¡ª¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÄ¾Á°¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡ÖÂè20²óÄ¶¿Í¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤Ç¥¥óÆù¥Þ¥ó¤ËÇÔËÌ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¹Í¤¨¤ò²þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥¥óÆùÂ²¤Î¸÷¤ÎÌÌ¤Ëµß¤ï¤ì¤ÆÀµµÁÄ¶¿Í¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥é¡¼¥á¥ó¥Þ¥ó¤È¡¢¥¥óÆùÂ²¤ÎÉé¤ÎÌÌ¤ËÀäË¾¤·¤Æ´°àúÄ¶¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Í¥á¥·¥¹¡£Åö½é¤³¤Î»î¹ç¤Ï¡¢°ø±ï¤ÎÀõ¤¤¼ÔÆ±»Î¤Î°Õ³°¤Ê¥«¡¼¥É¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Â¤ÏÎ¾¼Ô¤¬½ÅÂç¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ó¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
´õË¾¤¬¾¡¤Ä¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÁþ¤·¤ß¤¬¾¡¤Ä¤Î¤«...»î¹ç¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª
Åö»þ¡¢¡Ö¥À¥áÄ¶¿Í¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¥óÆù¥Þ¥ó¤ËÇÔ¤ì¡¢
¡Ú¥Í¥á¥·¥¹¡¢²Ð»ö¾ì¤Î¥¯¥½ÎÏ¤ËÌÜ³Ð¤á¤ë!?¡Û
¤µ¤Æ¡¢¤³¤³¤«¤é¥é¡¼¥á¥ó¥Þ¥óVS¥Í¥á¥·¥¹¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬...ÀµµÁÄ¶¿Í¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âºÇ¶¯¥¯¥é¥¹¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤¬Áê¼ê¤Ç¤â¡¢¥Í¥á¥·¥¹¤Ï¾ï¤Ë¤½¤Î°ì¼êÆó¼ê¡¢¾å¤ò¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥Ó¥ó¥Þ¥¹¥¯¤Î¡Ö¥¿¥ï¡¼¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡×¤¬ÄÌÍÑ¤·¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥é¡¼¥á¥ó¥Þ¥ó¤Î½½È¬ÈÖ¡Ê¤ª¤Ï¤³¡Ë¡Ö¥¥ã¥á¥ë¥¯¥é¥Ã¥Á¡×¤â¡¢¥Í¥á¥·¥¹¤Î½ÀÆðÀ¤ÇÍÆ°×¤Ë¹¶Î¬¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥Í¥á¥·¥¹¤¬·«¤ê½Ð¤¹¡Ö¥Í¥á¥·¥¹¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡×¤ä¡Ö¶Ë¡¦Äß¤êÅ·°æ¸Ç¤á¡×¤Ï¥é¡¼¥á¥ó¥Þ¥ó¤ËÄ¾·â¡£µ»¤«¤éÃ¦½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¼«¤é¤Î¸Å½ý¤ò¤¨¤°¤ê¡¢·ì¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÇÀäÌ¿¤òÈò¤±¤ë¤Î¤¬Àº°ìÇÕ¤Ç¤¹¡£
ÂçÎÌ¤Î½Ð·ì¤ÇÌÜ¤¯¤é¤Þ¤·¤·¤ÆÄù¤áµ»¤«¤éÃ¦½Ð¤ò²Ì¤¿¤¹¥é¡¼¥á¥ó¥Þ¥ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÂå½þ¤ÏÂç¤¤¯...¡©
¤Ç¤¹¤¬¡¢·ì¤Þ¤ß¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥é¡¼¥á¥ó¥Þ¥ó¤¬¡Ö¤¿¤È¤¨¤É¤ó¤Ê°Ï©¤Ç¤â...·è¤·¤Æ´õË¾¤ò¸«¼º¤ï¤Ê¤¤...¤½¤ì¤¬...ÀµµÁÄ¶¿Íº²¤À¡ª¡×¤ÈÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÍ¤Ï¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤¿»þ¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬...¥é¡¼¥á¥ó¥Þ¥ó¤ÎËÜÅö¤Î»Ñ¤À¡ª¡×¤È¤·¤Ó¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»×¤¨¤Ð¡¢¥é¡¼¥á¥ó¥Þ¥ó¤Ï¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡Ù¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¶þ»Ø¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¤«¤Ä¼ÂÎÏ¼Ô¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤¤¤Ä¤·¤«Éé¤±¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÍ¥ÅùÀ¸¥¥ã¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£Âè42´¬¤Ç¤Î¥Þ¡¼¥Ù¥é¥¹Àï¤Ç¤â¡¢Â¾¤ÎÀµµÁÄ¶¿Í¤¬¥®¥ê¥®¥ê¤ÎÆ®¤¤¤ò¤¹¤ëÃæ¡¢Èà¤À¤±¤¬Í£°ìÍ¾Íµ¤ò»Ä¤·¤Æ¾¡Íø¤¹¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¤³¤Î·ì¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤¿¥é¡¼¥á¥ó¥Þ¥ó¤³¤½¤¬¡¢ËÍ¤é¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥é¡¼¥á¥ó¥Þ¥ó¤ÎÁÇ´é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡ª¡ÖÂè£²£±²óÄ¶¿Í¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×½à·è¾¡¡¢¥¦¥©¡¼¥º¥Þ¥ó¤È¤Î°ìÀï¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¶¯Å¨¤È¤Îà»à¹ç¤¤á¤¬¡¢Æ®¾¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¤ÎÍ¾Íµ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿É½¾ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÇöÌÜ¤ò³«¤¡¢ÉÝ¤µ¤¹¤é´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥é¡¼¥á¥ó¥Þ¥ó¡£¤³¤ì¤³¤½Èà¤Î¿¿¹üÄº...¡ª
ÀµµÁÄ¶¿Íº²¤òÇ³¤ä¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¥é¡¼¥á¥ó¥Þ¥ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Í¥á¥·¥¹¤Ï¥È¥É¥á¤ò¤µ¤¹¤Ù¤¯¡¢¥í¥Ó¥ó¥Þ¥¹¥¯¤òÁò¡Ê¤Û¤¦¤à¡Ë¤Ã¤¿¡Ö¡ã´°Æù¡ä¥Ð¥È¥ë¥·¥Ã¥×¡¦¥·¥ó¥¯¡×¤ò»Å³Ý¤±¤Þ¤¹¡£ÀäÂÎÀäÌ¿¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ÎÃæ¡¢¥¥óÆù¥Þ¥ó¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë±þ¤¨¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥é¡¼¥á¥ó¥Þ¥ó¤¬¥â¥ó¥´¥ë¥Þ¥ó¤ËÊÑ¿È¡ª¡¡¡ÖÆ®Î¶¶Ë°Õ¥Í¥³¥¸¥ã¥é¥·¡×¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿²û¤«¤·¤¤Ì¯µ»¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Í¥á¥·¥¹¤Î±üµÁ¤ò²óÈò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ú¡¼¥¸¤òÆÉ¤à¼ê¤¬¿Ì¤¨¤Þ¤¹¡£»î¹çÃæ¤ËÁê¼ê¤ÎÉ¬»¦µ»¤òÇË¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¤ÈÆ±µÁ¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤ÎºÇÂç¤ÎÉ¬»¦µ»¤òÁê¼ê¤Ë¾ö¤ß³Ý¤±¤ë¤À¤±......¤·¤«¤â¡¢¤³¤³¤«¤é¤Î¥é¡¼¥á¥ó¥Þ¥ó¤ÎÌÔ¹¶¤¬À¨¤Þ¤¸¤¤¡ª¡¡¥â¥ó¥´¥ë¥Þ¥ó»þÂå¤ÎÂåÌ¾»ì¡Ö¥ì¥Ã¥°¡¦¥é¥ê¥¢¡¼¥È¡×¤«¤é¤Î¡¢¡Ö¿´ÆÍ¿íÙæµÓ¡Ê¤·¤ó¤È¤Ä¤¤ê¤â¤ß¤¤ã¤¯¡Ë¡×¤Ç¥Í¥á¥·¥¹¤ò°µÅÝ¤·¤Æ¤«¤é¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¤Î±üµÁ¡Ö¶åÎ¶¾ëÍîÃÏ¡Ê¥¬¥¦¥í¥ó¥»¥ó¥É¥í¥Ã¥×¡Ë¡×¤ò·«¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ¬¤«¤éÍî²¼¤·¡¢¥ê¥ó¥°¤Ë¤á¤ê¹þ¤à¥Í¥á¥·¥¹¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥´¥ó¥°¤Ï¤Þ¤ÀÌÄ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Èà¤ÏÁ´¿È¤òÈ¯¸÷¤µ¤»¤Ê¤¬¤éµ»¤ËÂÑ¤¨¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¤½¤³¤«¤é¡Ö¥Ä¡¼¥à¥¹¥È¥ó ¥Ñ¥¤¥ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡×¤ÇÈ¿·â¤·¤Þ¤¹¡£Àè¤Û¤É¤Î°ì·â¤ËÁ´¿ÈÁ´Îî¤ò¹þ¤á¤¿¥é¡¼¥á¥ó¥Þ¥ó¤Ï¤â¤Ï¤äÆ®¤¦µ¤ÎÏ¤â»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¾¡µ¡¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Í¥á¥·¥¹¤Î¿ÈÂÎ¤Ëµ¯¤¤¿È¯¸÷¸½¾Ý¤ÎÀµÂÎ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤ÆÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Þ¤¹¡£
KOÉ¬»ê¤È»×¤ï¤ì¤¿¥é¡¼¥á¥ó¥Þ¥ó¤Î¡Ö¶åÎ¶¾ëÍîÃÏ¡×¤Ë¡¢¤Ê¤¼¥Í¥á¥·¥¹¤ÏÂÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«......¡©¡¡¤½¤ì¤Ï¥í¥Ó¥ó¥Þ¥¹¥¯¤È¤Î°ìÀï¤ò·Ð¤Æ¡¢ÀµµÁÄ¶¿Í¤¬ºÇÂç¤ÎÉð´ï¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÍ§¾ð¥Ñ¥ï¡¼¡¢¤Þ¤¿¤ÎÌ¾¤òà²Ð»ö¾ì¤Î¥¯¥½ÎÏá¤¬¡¢ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤Ë¥Í¥á¥·¥¹¤Î¿´¤ËÅô¡Ê¤È¤â¡Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤·¤¿¡£
¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯ÈéÆù¤Ê·ëËö¤Ç¤¹¡£ÀµµÁÄ¶¿Í¤Î¤³¤È¤ò²¼ÅùÄ¶¿Í¤È¸«²¼¤¹¥Í¥á¥·¥¹¤¬¡¢¤è¤ê¤Ë¤â¤è¤Ã¤ÆÍ§¾ð¥Ñ¥ï¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æµß¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡ª¡¡¥é¡¼¥á¥ó¥Þ¥ó¤Ï¡Ö½½Ê¬¤ÊÀïÎ¬Åª¤Ê¾¡Íø¡×¤ÈËþÂ¤½¤¦¤Ë¾¡¤Á¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
¥é¡¼¥á¥ó¥Þ¥ó¤Ë»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢¼«¿È¤¬È¯¸÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¥Í¥á¥·¥¹¡£¥é¡¼¥á¥ó¥Þ¥óÛ©¤¯¡¢¤³¤ì¤³¤½¤¬Í§¾ð¥Ñ¥ï¡¼¤ÎÈ¯Ïª¤È¤Î¤³¤È¤À¤¬...!?
¤³¤³¤Ë¤¤Æ¡¢¥¹¥È¥í¥ó¥°¡¦¥¶¡¦ÉðÆ»¡Ê¥Ö¥É¡¼¡Ë¤¬¡¢¥¥óÆù¥Þ¥ó¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤ò´í¸±»ë¤·¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¥¥óÆù¥Þ¥ó¤È´Ø¤ï¤Ã¤¿Ä¶¿Í¤Ï³§¡¢Í§¾ð¥Ñ¥ï¡¼¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¡¢¤¤¤Ä¤·¤«²Ð»ö¾ì¤Î¥¯¥½ÎÏ¤ò¤½¤Î¿È¤Ë½É¤·¤Þ¤¹¡£´ñÀ×¤ÎµÕÅ¾¥Ñ¥ï¡¼¤¬¥¥óÆù¥Þ¥ó¤«¤é¥í¥Ó¥ó¥Þ¥¹¥¯¤Ø¡¢¤½¤·¤Æº£¡¢¥Í¥á¥·¥¹¤Ø¤ÈÅÁÇÅ¡Ê¤Ç¤ó¤Ñ¡Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÀµµÁÄ¶¿Í¤ÎÆÃ¸¢¤À¤Ã¤¿Í§¾ð¥Ñ¥ï¡¼¤ò¡¢º£¸å¤ÏÅ¨Â¦¤â»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈËö¶²¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í...¡ª
¤µ¤Æ¡¢¤¤¤è¤¤¤è·èÃå¤Î»þ¤Ç¤¹¡£¥é¡¼¥á¥ó¥Þ¥ó¤Î»ØÅ¦¤Ë·ã¹â¤·¤¿¥Í¥á¥·¥¹¤Ï¡¢¥¥óÆùÂ²ºÇÂçºÇ¶¯¤ÎÉ¬»¦µ»¡Ö¥Þ¥Ã¥¹¥ë¡¦¥¹¥Ñ¡¼¥¯¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Æ®¾¤ò¥Þ¥Ã¥È¤ËÄÀ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç½ªÎ»¸å¤Ë¡¢¤«¤í¤¦¤¸¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¥é¡¼¥á¥ó¥Þ¥ó¤Ï¡¢Àè¤Û¤É¸«¤¿µ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¥óÆù¥Þ¥ó¤Î¥Þ¥Ã¥¹¥ë¡¦¥¹¥Ñ¡¼¥¯¤È¤Ï»÷¤ÆÈó¤Ê¤ëµ»¤À...¡×¤È°ÕÌ£¿¼¤Ê¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤ÎÂæ»ì¤Ë¤Ï°ìÂÎ¤É¤ó¤ÊÈëÌ©¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¥¥óÆù¥Þ¥óVS¥Í¥á¥·¥¹¤È¤¤¤¦²¦Â²Æ±»Î¤Î¥«¡¼¥É¤â³ÎÄê¤·¡¢¼¡Àï¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç»ÅÊý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó...¡ª
²£¤¿¤ï¤ë¥é¡¼¥á¥ó¥Þ¥ó¤ÎËµ¤é¤Ë¤Ï¡¢Ê´¡¹¤ËºÕ¤«¤ì¤¿¡ÖÆ®¡×¤Î¸ªÅö¤Æ¤¬...
¤µ¤é¤Ë¤³¤Î¸å¡¢"µö¤µ¤ì¤¶¤ëÀ¤³¦¼ù"¤Î¥µ¥¤¥Õ¥©¥ó¥ê¥ó¥°3F¤ËÉñÂæ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢ÀµµÁÄ¶¿Í¥Æ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤È´°àúÄ¶¿Í»ÏÁÄ¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥¹¥Þ¥ó¤ÎÆ®¤¤¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¸ì¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬...º£²ó¤âÄ¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼¡´¬¤Ë°ú¤·Ñ¤®¤Þ¤¹¡ªÂè54´¬¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡Á¡ª
¡ü¤³¤ó¤Ê¸«¤É¤³¤í¤Ë¤âÃíÌÜ¡ª
"À»¤Ê¤ë´°àú¤Î»³"¤Î¤â¤È¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¥Í¥á¥·¥¹¤¬ºÇ½é¤ËÌÜ¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢ÌçÈÖ¤Ç¤¢¤ë¥ß¥é¡¼¥¸¥å¥Þ¥ó¤ËÆ¹ÂÎ¤ò´Ó¤«¤ì¤¿Ä¶¿Í¤¿¤Á¤Î»àÂÎ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¿äÂ¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤·Èà¤é¤¬¿¿¤ÃÅö¤ËÄ¶¿Í¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤É¤ì¤Û¤É¤Î·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤¹¤´¤¤µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª
¤É¤Î·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤Õ¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¤ª¤®¤Ì¤Þ£Ø¡ÊOGINUMA X¡Ë
1988Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»Ô½Ð¿È¡£Ì¡²è²È¡¢¾®Àâ²È¡£2019Ç¯Âè91²óÀÖÄÍ¾Þ¤Ë¤ÆÆ±¾Þ29Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëºÇ¹â¾Þ¡ÖÆþÁª¡×¤ò³ÍÆÀ¡£21Ç¯¡Ø¥¸¥ã¥ó¥×£Ó£Ñ¡¥¡Ù£²·î¹æ¤è¤ê¡ØÆæÈø²òÈþ¤ÎÇúÎö¿äÍý!!¡Ù¤òÏ¢ºÜ¡£¾®Àâ²È¤È¤·¤Æ¤Î´é¤â»ý¤Á¡¢¡ØÃÏ²¼·Ý¿Í¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤¬¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡£¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡Ù¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÄ¶¿ÍÊç½¸¤Ø¤Î±þÊçÄ¶¿Í¤¬ºÎÍÑ¡ÊJC67´¬¼ýÏ¿Âè263ÏÃ¡Ë¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤â»ý¤Ä¶Ú¶âÆþ¤ê¤Î¥Õ¥¡¥ó¡£¸¶ºî¼Ô¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¾Ð¤¦¥Í¥á¥·¥¹¡½µ®Êý¤À¤±¤ÎÉü½²¡½¡Ù¤¬¡ØÌ¡²è¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¡ÊÁÐÍÕ¼Ò¡Ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¡£¥ß¥¹¥Æ¥ê¾®Àâ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó »Í¼¡¸µ»¦Ë¡»¦¿Í»ö·ï¡Ù¡¢¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó °ËâÄ¶¿ÍÇ®³¤Î¹¹Ô»¦¿Í»ö·ï¡Ù¤¬¹¥É¾È¯ÇäÃæ
