「初代PlayStationの原寸大マルチポーチBOOK BLUE ver.」のリニューアル版が本日1月26日発売
【初代PlayStationの原寸大マルチケース付きBOOK New ver.】 1月26日 発売 価格：3,168円
サイズ（約）：26.5×5×18.5cm（幅×高さ×奥行）
※本商品は2022年に宝島社より刊行された「初代PlayStationの原寸大マルチポーチBOOK BLUE ver.」をリニューアルしたもの。
宝島社は、「初代PlayStationの原寸大マルチケース付きBOOK New ver.」を1月26日に発売する。価格は3,168円。
本商品は、2022年に同社より刊行された「初代PlayStationの原寸大マルチポーチBOOK BLUE ver.」をリニューアルしたもの。プレイステーションのブランドムックである本書では、初代プレイステーションを模した本誌限定アイテム「初代PlayStation原寸大マルチケース」が付いている。また、誌面ではプレイステーションの歴史やこれまでの人気ゲームが紹介される。
初代PlayStation原寸大マルチケース
サイズ（約）：26.5×5×18.5cm（幅×高さ×奥行）
※マルチケース以外は商品に含まれません
※本商品は2022年に宝島社より刊行された「初代PlayStationの原寸大マルチポーチBOOK BLUE ver.」をリニューアルしたもの。
(C)2026 Sony Interactive Entertainment Inc.