なにわ男子・藤原丈一郎、アイドル人生でもっともセクシーな表現「anan」2年半ぶりソロ表紙
【モデルプレス＝2026/01/26】なにわ男子の藤原丈一郎が、2月4日発売の女性グラビア誌「anan」（マガジンハウス）表紙に登場。最上級にセクシーな姿を披露している。
【写真】なにわ男子メンバー、本格的すぎるコスプレ姿
2月4日発売号は「ボディコントロール2026」特集。2月8日に誕生日を迎える藤原の“30歳の現在地”をテーマに、なにわ男子として見せるキラキラとしたアイドルオーラとは一味違う、危険な色気とオトナのときめきを纏った新たな魅力をカメラに収めた。昨春から始めたというランニングで、より逞しく進化したボディも大きな注目ポイント。ときに大胆に、ときに美しく──。ドラマティックで、最上級にセクシーな“じょうの本気”を余すところなく届ける。
構成・演出・出演を務める初のセルフプロデュース1人舞台『じょうのにちじょう』が自身の30歳の誕生日・2月8日からスタート。グループ初の単独ドームライブを行うなど、2026年もさらなる飛躍を続ける藤原が約2年半ぶりにソロ表紙を飾る。今回は前述の舞台と同様、藤原本人と撮影テーマを事前に打ち合わせして行った初のセルフプロデュースグラビア。「過去イチ“ananっぽい”世界観で、なにわ男子では見せられないオトナの色気を出したい」「“じょう”いちろうの“じょう”ねつをテーマにするのは」「情熱＝赤を印象的に使いたい」など、藤原のアイデアを元に一緒に作り上げた。等身大の無邪気さと色気、ときめきを纏った表現者・藤原が魅せる“30歳の現在地”は想像以上にオトナで、エキサイティング──。昨春から始めたランニングで、より逞しく進化したボディとともに、新たな魅力をたっぷりと届ける。
今回の撮影を行ったのは、都内にあるラグジュアリーなホテル。夜の時間帯に、スイートルームのベッドルーム＆シャワールーム、さらにプールを貸し切りに。撮影場所に着くなり「フロントが最上階にあるなんて、初めて！」「めっちゃ大きく東京タワーが見える〜」と目を輝かせる藤原。だが、撮影が始まるとそんな少年のような姿から一転、オトナな世界観をたっぷりの色気で表現した。最初に撮影したのは“オトナの本気”をテーマにした、ベッドルームでの撮影。モノトーンのスーツに黒のロングコートやレザーの手袋＆タイを身につけたクールなスタイリング。ベッドに横たわり、自らシャツのボタンを外したり、レザーのタイを解いたりと、セクシーなカットが次々と…。バラの花束に手を伸ばしたり、唇についたリップを指で拭ったり、ザクロの実を頬張ったりと、情熱を表現する“赤”を印象的に使ったシーンもドラマティックにカメラに収めた。さらに、前回のソロ表紙の号で話題となった“目隠しカット”を、今回はレザーのタイを使用してセルフオマージュ。想像を掻き立てる妖艶な表情とオトナな世界観が誌面で堪能できる。
2ポーズ目は“オトナの休息”をテーマに、泡風呂に入って撮影。白のタンクトップとデニムのまま、バスタブの中へ。「服のまま入るの、背徳感あるわ〜」と笑う藤原に、「このカットは、泡風呂で思いっきり遊んでください」と伝えると、すぐに編集部の意図を汲み取り、タンクトップの端を咥えたり、鼻の頭についた泡に息を吹きかけたりと、無邪気に泡風呂を楽しむ藤原。最後にシャンパンボトルを手渡すと「シャンパンファイトなんて、したことない！」とニヤリとする場面も。他のシーンで収められたオトナな表情との差は、ギャップ萌え必至の愛らしさ。藤原の魅力がギュッと詰まったショットに仕上がった。
最後はオーバーサイズのシャツ＆リネンパンツを合わせた、リラックス感が漂うオールホワイトのルックに着替え。夜のプールを貸し切り、普段のアイドルオーラを纏ったキラキラ感とは一味違う、“オトナのときめき”をテーマに撮影を行った。東京の夜景が一望できるラグジュアリーなプールに「めっちゃオトナやん！」と、思わず声が漏れる藤原。服のままプールに入ると、最初ははしゃぐ様子を見せていたが、撮影が始まると瞬時に“オトナスイッチ”がオン。髪をかき上げたり、シャツをはだけて大胆に背中を見せたりと、30歳を迎えるいまだから表現できる色気と煌めきを表現した。水面に白いシャツをなびかせる藤原の姿は、美しくも力強く、凛とした佇まいは誰もが心を奪われること間違いなしの神々しさ。表紙のカットはその中から、藤原の視線の強さをとくに感じる1枚を採用。撮影後「今回の企画は、過去イチ“ananっぽい”を表現できた気がする」と感想を述べた藤原。2年半前も、そのセクシーさに衝撃が走ったソロ表紙＆グラビア企画。あれから年齢と経験を重ね、よりオトナな雰囲気を纏い、さらに進化した藤原の“本気”と“情熱”が詰まったグラビアが完成した。さらに発売日の2月4日は、藤原が8歳でアイドル人生をスタートさせた場所・京セラドーム大阪で行うなにわ男子のドーム公演の最終日。そんなメモリアルな日に披露される、アイドル人生で“過去イチ”とも言える藤原のオトナな姿は、セクシーさはもちろん、彼の歩んできた歴史に想いを馳せると、手に取るみなに“エモさ”も感じられるはずである。
インタビューでは2月8日に始まるセルフプロデュース舞台『じょうのにちじょう』にちなみ、「なにわ男子のメンバーをそれぞれ、藤原がプロデュースするなら？」と尋ねると、「（高橋）恭平は、ちょっと悪い感じが似合うから『ジャージー・ボーイズ』のようなミュージカル、大橋（和也）には堂本光一くんがやっていた『チャーリーとチョコレート工場』みたいなポップな世界観が似合いそう」と次々にアイデアが。ほかの4人のメンバーのプロデュース案は誌面でチェックできる。さらに特集に絡め、昨春から始めたランニングによって感じた心身のポジティブな変化についても深掘り。今後のビジョンや理想のオトナ像についてもじっくりと語っている。身近だが同世代の生き方として刺激を受けた人物として名前が挙がったのは、WEST.の重岡大毅。インタビューも読み応えたっぷり、藤原の“現在地”を感じられる内容である。
年末年始のカラダのゆるみが気になってくる人も多いはず。さっそく調整に入りたいところだが、メソッド選びで意識したいのは無理せず続けられるかどうか。毎日取り入れて習慣化でき、健康面でも嬉しいプログラムから選びたいもの。壁さえあれば実践できるウォールピラティス、寝たままウエストしぼり、バランスよく整えるコンディションウォーク、シルエット美人になれる首肩ほぐしトレ、料理家の調整レシピ、話題の脂質起動など、話題のメソッドを紹介。MAZZELのRYUKI＆EIKI、原因は自分にある。の大倉空人＆杢代和人のバディグラビアも。カレンダー連載にはなにわ男子の西畑大吾、連載Aぇ! 男たちには正門良規が登場する。（modelpress編集部）
