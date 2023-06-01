橋本環奈“意外なゴルフ仲間”告白、ノブコブ吉村びっくり「ウソでしょ…？」

女優の橋本環奈（26歳）が、1月24日に放送されたゴルフ番組「STAR CHIP GOLF season2」（ABEMA）に出演。“意外なゴルフ仲間”を告白した。



「STAR CHIP GOLF」は、芸能界屈指のゴルフ好きとして知られる俳優・三浦翔平が、ゴルフ好きの豪華芸能人たちとともに、番組オリジナルのチップを賭けてゴルフのプレーで競い合うゴルフバラエティ番組。今回は、ゴルフ番組初登場となる橋本環奈が参戦した。



平成ノブシコブシ・吉村崇とペアを組んで、三浦翔平＆吉田沙保里ペアと対決した橋本。ラウンドの合間のゴルフトークでは、三浦が「普段どんな人とゴルフに行くの？」と聞くと、橋本は「一般のご飯屋さんの友だち、鰻屋さんのご夫婦と仲良しで一緒に回っています」と意外な人物を告白した。



これにノブコブ吉村はビックリ。「ウソでしょ…？」と驚きの表情を見せた。