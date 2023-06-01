橋本環奈「高校生の頃やっていて…」まさかの“ゴルフ歴10年超”、意外な事実告白
女優の橋本環奈（26歳）が、1月24日に放送されたゴルフ番組「STAR CHIP GOLF season2」（ABEMA）に出演。まさかの“ゴルフ歴10年超”という、意外な事実を告白した。
「STAR CHIP GOLF」は、芸能界屈指のゴルフ好きとして知られる俳優・三浦翔平が、ゴルフ好きの豪華芸能人たちとともに、番組オリジナルのチップを賭けてゴルフのプレーで競い合うゴルフバラエティ番組。今回は、ゴルフ番組初登場となる橋本環奈が参戦した。
平成ノブシコブシ・吉村崇とペアを組んで、三浦翔平＆吉田沙保里ペアと対決した橋本。ラウンドの合間のゴルフトークで橋本は「（ゴルフは）高校生の頃やっていて時間がなくなってやらなくなって、今年（収録は2025年）はちょこちょこ行っているんですけど、回数でいうと少ないなという感じですね」と“ゴルフ歴10年超”という意外な事実を告白。
さらに、橋本が完璧なバンカーショットを見せると、思わず吉村が「ありがとう…めちゃくちゃ勝ち見えてきた！」との声を挙げた。
