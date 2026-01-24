嵐・櫻井翔＆相葉雅紀、推しスイーツのジャンルは「ケーキ」＆「プリン」
嵐の櫻井翔、相葉雅紀、俳優の天海祐希が出演するセブン‐イレブン・ジャパンの新広告コミュニケーション『なにがあるかな、セブン‐イレブン。』シリーズの第6弾となる新テレビCM「スイーツ総選挙 総集篇」が27日から放送開始される。
前回の「温めますか」篇に続き、宇宙人アルバイト役に櫻井と相葉、オーナー役に天海が登場し、多彩なスイーツの中から、それぞれが推しスイーツへの想いを語る応援演説を行う。櫻井が「雲どらつぶあん＆ホイップ」推し、相葉が「とろ生食感チーズケーキ」、天海が「クワトロチョコエクレア」推しとして、それぞれのスイーツの魅力をプレゼン。
スイーツを味わった瞬間の幸せな表情を通して、お気に入りを選んでみたくなるワクワク感を届け、スイーツ総選挙を盛り上げるCMとなっている。
撮影では、それぞれの推しスイーツを実際に味わいながらとなり、実際に食べてみると、そのおいしさに思わず魅了され、撮影後の感想では自身の推しスイーツについての話題に。食感やおいしさのポイントを交えながら、それぞれが熱心に語る姿が印象的だった。
また、店内放送の録音では、櫻井と相葉が録音された天海の声にタイミングを合わせて収録する場面も。天海の声を聞きながら思わず「神さま…」と仰ぎ見るなど、楽しい雰囲気で収録が進行した。さらに天海は、「全部おいしいから、全部召し上がった上で推しスイーツを決めてください！手に汗握りながら見守ります」と語り、スイーツ総選挙の行方を楽しみにしている様子だった。
■インタビュー
▼櫻井翔
――撮影を終えての率直な感想をお聞かせください。撮影中に特に印象に残っているエピソードがあれば教えてください。
僕は「雲どら」を担当しました。どら焼きのどらの部分、みなさんがイメージしているどらじゃないんですよ。ふかふかのスフレケーキみたいな、まるで「雲」でした。天海さんの「クワトロ」も惹（ひ）かれます。どれも強いですよね。
――今回のスイーツ総選挙にちなみ、スイーツジャンルの中で推しがあれば、理由と合わせて教えてください。
どら焼きも本当においしかったのですが、やっぱりケーキですかね。セブンさん、ケーキの幅も広いですよね。ティラミスも、ショートケーキも、ケーキっていうジャンルで分けるのが、ずるいぐらい種類がありますよね。
――今回のスイーツ総選挙のように、セブン‐イレブンの商品の中で、どのような総選挙をしてみたいですか？
ジャンルとしてはサンドイッチで総選挙をしてみたいです。種類が多い上に、たまに「あれ、いつからいた？」みたいな商品が増えていたりするんです。
サンドイッチの中で、一票入れるとしたら、ツナですかね。オーソドックスこそ、セブンさんのこだわりが出ている気がします。マヨネーズの分量とか割合にこだわりが現れそうな気がしているので、シンプルを私は推したいですね。
▼相葉雅紀
――撮影を終えての率直な感想をお聞かせください。撮影中に特に印象に残っているエピソードがあれば教えてください。
僕が担当しているのは、「とろ生チーズケーキ」です。「とろ生」チーズケーキなのに、ずっと「生とろ」って言っちゃうくらい濃厚で「生」がくる。とてもおいしかったです。
――今回のスイーツ総選挙にちなみ、スイーツジャンルの中で推しがあれば、理由と合わせて教えてください。
シンプルなプリンですね。プリンの中でも固めで卵感があるクラシックなほうが好きです。
――今回のスイーツ総選挙のように、セブン‐イレブンの商品の中で、どのような総選挙をしてみたいですか？
僕は、中華まんでいきたいと思います。
一票入れるとしたら、あんまんですね。あんこ、火傷しそうなくらい熱いのがいいんですよね。何であんなにおいしいんだろうなと思っていて。たまらないですよね。
▼櫻井翔＆相葉雅紀
――最後にCMをご覧になられる皆さんにメッセージをお願いします。
今回のCMがスイーツ総選挙ということで、僕たち2人と天海さんの推しスイーツが登場します。どれもイチオシですので、みんなで食べ比べたり、自分の推しスイーツを見つけてみてください。
▼天海祐希
――撮影を終えての率直な感想をお聞かせください。撮影中に特に印象に残っているエピソードがあれば教えてください。
無事に終わってよかったなと思いました。「クワトロチョコエクレア」おいしかったです。でも、クリームが変わるところまでは食べられなかったので、新しく自分で買って食べたいと思います。食感が、チョコが中に入っているので、おいしかったです。
――今回CMのスイーツ総選挙にちなみ、スイーツジャンルの中で推しがあれば、理由と合わせて教えてください。
今の推しはですね「スモア〜マシュマロ＆生チョコ〜」（※現在は販売終了）。日々セブン‐イレブンさんにお世話になっているので、新しいものがありますと、やっぱり手に取って買ってしまうんですね。そこで見つけたのが「スモア〜マシュマロ＆生チョコ〜」。マシュマロが割と好きなので、「むむ、マシュマロ!?」と思って購入したんですけれども、お家に帰ってきて食べたら、すごいおいしかったです。
あと、やっぱり買ってしまうのは、栗とか季節物は手に取ってしまいますよね。季節ものだと、その季節が過ぎてしまったら、なくなってしまう可能性があるじゃないですか。そうすると、今のうちに食べなきゃダメなんじゃないかと思うんですよね。申し訳ないんですけれども、通常あってくれるものは、またいつでも手に取れるかなと思っちゃって。スモアは、東京以外の方がもしスモアを見つけましたら、ぜひ一度召し上がってみてください。「これ天海おいしいって言ってたな」と思っていただけるといいな。そして都内でも売ってほしい。
もし、地方からの方の推しが入ったら、このジャンルが総選挙で入るかもしれないってことですよね。すごい番狂わせが来るかもしれないってことでしょ？とにかく充実しているから、やっぱり票が分かれると思うんですよね。盛り上がったらいいなと思っています。
――今回CMのスイーツ総選挙にちなみ、どんな総選挙だったらご自身が1位になれると思いますか？
これ願望でもあるんですけれども、面白い俳優1位。スタッフの方を笑わせられる俳優1位。それを目指して日々頑張っています。やっぱり、自分が日々ちょっと笑っちゃったとか、面白かったなっていうことをためておく。それを今だっていう時に言っています。つい最近までですね、連続ドラマを撮っていたんですが、そこは閉ざされた空間なんですね。（指示に）「壁際」っていう言葉があると、「か〜べ〜ぎ〜わ〜♪」と歌うんですね。そういうので、みんなの疲れた体を癒やしてあげられたらと思うんですけど、一応スタッフの方は、乾いた笑いはしてくれましたよ。でもそれでも、まあいいかって思いながら（笑）。それで、どこから「壁際」と聞こえても言うっていう。だんだん嫌がられていくんですけど、それが私の至福の喜び。
――最後にCMをご覧になられる皆さんにメッセージをお願いします。
今回スイーツ総選挙ということで、櫻井さん、相葉さん、そして私の推しスイーツが登場します。どれも魅力的なスイーツです。どれも目移りしちゃいますが、皆さんの推しスイーツもぜひ見つけてください。いっぱい食べて、幸せになってください。
