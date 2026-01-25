¡ØÃµÄå!¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡ÙÈÖÁÈÅÐ¾ì²ÈÂ²¤Ø¤ÎÈðëîÃæ½ý¤ËÀ¼ÌÀ¡Ö½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ABC¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÃµÄå!¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡Ù(Ëè½µ¶âÍË23:17¡Á)¤Ï25Æü¡¢23Æü¤ÎÊüÁ÷¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿°ì²È¤Ø¤ÎÈðëîÃæ½ý¤¬SNS¤Ç¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£TVer¤Î¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤âÄä»ß¤·¤¿¡£
ABC¥Æ¥ì¥Ó
¤³¤ÎÆü¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢6¿Í·»Ëå¤ÎÄ¹ÃË¤Î¾®³Ø6Ç¯À¸¤ÎÃË¤Î»Ò(12)¤«¤é¡¢Î¾¿Æ¤¬»Å»ö¤Î»þ¤Ë²È»ö¤äÍÄ¤¤¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÀµÄ¾¡¢Ä¹ÃË¤ò¤ä¤ë¤Î¤ËÈè¤ì¤¿¡£À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤éÄ¹ÃË¤·¤«¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢1Æü¤À¤±¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¼¡ÃË¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£ËÍ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢Ä¹ÃË¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢Áú¹ß¤êÌÀÀ±¤Î¤»¤¤¤ä¤¬¡ÈÄ¹ÃË¡É¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÌÏÍÍ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¤·¤«¤·¤³¤ÎÊüÁ÷¸å¡¢SNS¤Ç¤Ï¤³¤ÎÎ¾¿Æ¤ËÂÐ¤¹¤ëÈðëîÃæ½ý¤ÎÅê¹Æ¤¬Â³½Ð¡£Æ±¶É¤Ï¡Ö¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤ä¤´²ÈÂ²¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢SNSÅù¤Ç¶¯¤¤ÈãÈ½¤äÈðëîÃæ½ý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤ä¤´²ÈÂ²¤Ø¤ÎÈðëîÃæ½ý¡¢Á§º÷¤äÀÜ¿¨¤Ï¸·¤Ë¤ª»ß¤á¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥é¡¼¤Ï½ÅÍ×¤Ê¼Ò²ñÅª²ÝÂê¤È¤·¤Æ¶¯¤¯Ç§¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢²ÈÂ²¤Î»ö¾ð¤äÆü¾ï¤Î¤¢¤êÊý¤ÏÂ¿ÍÍ¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¼èºà¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤´²ÈÂ²¤Î²È»ö¡¦°é»ù¤Ë´Ø¤ï¤ëÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤´²ÈÂ²¤Ç¤ÏÉã¿Æ¤¬²È»ö¡¦°é»ù¤òÃ´Åö¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¹ÃË¤¬¤½¤ì¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡ÖÈÖÁÈÀ©ºî¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¼èºà¼ñ»Ý¤ÎÀâÌÀ¤ÈÆ±°Õ³ÎÇ§¤ò¹Ô¤¤¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÎÂº¸·¡¦¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ËÇÛÎ¸¤·¤ÆÊÔ½¸¡¦ÊüÁ÷¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¸Ä¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯¤¤ÈãÈ½¤äÈðëîÃæ½ý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÈÖÁÈ¤Ë´Ø¤ï¤ë³§ÍÍ¤Î°ÂÁ´¤ÈÂº¸·¤ò¼é¤ë¤³¤È¤òÂè°ì¤ËÈÖÁÈºî¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
ABC¥Æ¥ì¥Ó
¤³¤ÎÆü¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢6¿Í·»Ëå¤ÎÄ¹ÃË¤Î¾®³Ø6Ç¯À¸¤ÎÃË¤Î»Ò(12)¤«¤é¡¢Î¾¿Æ¤¬»Å»ö¤Î»þ¤Ë²È»ö¤äÍÄ¤¤¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÀµÄ¾¡¢Ä¹ÃË¤ò¤ä¤ë¤Î¤ËÈè¤ì¤¿¡£À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤éÄ¹ÃË¤·¤«¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢1Æü¤À¤±¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¼¡ÃË¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£ËÍ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢Ä¹ÃË¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢Áú¹ß¤êÌÀÀ±¤Î¤»¤¤¤ä¤¬¡ÈÄ¹ÃË¡É¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÌÏÍÍ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥é¡¼¤Ï½ÅÍ×¤Ê¼Ò²ñÅª²ÝÂê¤È¤·¤Æ¶¯¤¯Ç§¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢²ÈÂ²¤Î»ö¾ð¤äÆü¾ï¤Î¤¢¤êÊý¤ÏÂ¿ÍÍ¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¼èºà¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤´²ÈÂ²¤Î²È»ö¡¦°é»ù¤Ë´Ø¤ï¤ëÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤´²ÈÂ²¤Ç¤ÏÉã¿Æ¤¬²È»ö¡¦°é»ù¤òÃ´Åö¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¹ÃË¤¬¤½¤ì¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡ÖÈÖÁÈÀ©ºî¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¼èºà¼ñ»Ý¤ÎÀâÌÀ¤ÈÆ±°Õ³ÎÇ§¤ò¹Ô¤¤¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÎÂº¸·¡¦¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ËÇÛÎ¸¤·¤ÆÊÔ½¸¡¦ÊüÁ÷¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¸Ä¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯¤¤ÈãÈ½¤äÈðëîÃæ½ý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÈÖÁÈ¤Ë´Ø¤ï¤ë³§ÍÍ¤Î°ÂÁ´¤ÈÂº¸·¤ò¼é¤ë¤³¤È¤òÂè°ì¤ËÈÖÁÈºî¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£