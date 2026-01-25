£Á£Â£Ã¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡×£±·î£²£³ÆüÊüÁ÷²ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¼ÌÀÈ¯É½¡Ä¡Ö¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥é¡¼¾õÂÖ¡×¤ÈÈãÈ½
¡¡£Á£Â£Ã¥Æ¥ì¥Ó¤¬£²£µÆü¡¢£²£³Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡×¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö£±·î£²£³ÆüÊüÁ÷²ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¡×¤ÈÂê¤·¤¿Ê¸¾Ï¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÅö³ºÊüÁ÷¤ò¤á¤°¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤ä¤´²ÈÂ²¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢£Ó£Î£ÓÅù¤Ç¶¯¤¤ÈãÈ½¤äÈðëîÃæ½ý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤ä¤´²ÈÂ²¤Ø¤ÎÈðëîÃæ½ý¡¢Á§º÷¤äÀÜ¿¨¤Ï¸·¤Ë¤ª»ß¤á¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£
¡¡£²£³Æü¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×¤Î¤»¤¤¤ä¤¬¡¢£¶¿Í·»Ëå¤ÎÄ¹ÃË¤òÂå¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÍÍê¤ò¼õ¤±¡¢£±ÆüÄ¹ÃË¤È¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È²á¤´¤¹»Ñ¤òÊüÁ÷¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤Ë¸þ¤±¡Ö°é»ùÊü´þ¡×¤ä¡Ö¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥é¡¼¾õÂÖ¡×¤ÈÈãÈ½¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥é¡¼¤Ï½ÅÍ×¤Ê¼Ò²ñÅª²ÝÂê¤È¤·¤Æ¶¯¤¯Ç§¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢²ÈÂ²¤Î»ö¾ð¤äÆü¾ï¤Î¤¢¤êÊý¤ÏÂ¿ÍÍ¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¼èºà¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤´²ÈÂ²¤Î²È»ö¡¦°é»ù¤Ë´Ø¤ï¤ëÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤´²ÈÂ²¤Ç¤ÏÉã¿Æ¤¬²È»ö¡¦°é»ù¤òÃ´Åö¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¹ÃË¤¬¤½¤ì¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¡ÖÈÖÁÈÀ©ºî¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¼èºà¼ñ»Ý¤ÎÀâÌÀ¤ÈÆ±°Õ³ÎÇ§¤ò¹Ô¤¤¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÎÂº¸·¡¦¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ËÇÛÎ¸¤·¤ÆÊÔ½¸¡¦ÊüÁ÷¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¸Ä¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯¤¤ÈãÈ½¤äÈðëîÃæ½ý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÈÖÁÈ¤Ë´Ø¤ï¤ë³§ÍÍ¤Î°ÂÁ´¤ÈÂº¸·¤ò¼é¤ë¤³¤È¤òÂè°ì¤ËÈÖÁÈºî¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£