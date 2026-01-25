ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > ミラノ・コルティナ冬季五輪開催地を訪ねて ミラノ・コルティナ冬季五輪開催地を訪ねて ミラノ・コルティナ冬季五輪開催地を訪ねて 2026年1月25日 23時27分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ イタリア・コルティナダンペッツォの五輪モニュメントから見た景観。（２０２５年１１月２２日撮影、ミラノ＝新華社記者／李京） 【新華社ミラノ1月25日】ミラノ・コルティナ冬季五輪は2月6日〜22日の日程で、イタリアのミラノとコルティナダンペッツォで開催される。開会式はミラノのジュゼッペ・メアッツァ競技場、閉会式はベローナの円形闘技場で行われる。イタリア・ロンバルディア州のボルミオ。（２０２４年１１月２０日撮影、ミラノ＝新華社記者／李京）イタリア・リビーニョの街並み。（２０２５年３月１３日撮影、ミラノ＝新華社記者／李京）イタリア・ミラノの市街地。（２０２５年５月３日撮影、ミラノ＝新華社記者／李京）イタリア・ベローナのサン・ピエトロ城でくつろぐカップル。（２０２５年５月５日撮影、ミラノ＝新華社記者／李京）イタリア・ミラノ市街地で犬の散歩をする市民。（２０２５年１１月５日撮影、ミラノ＝新華社記者／李京）イタリア・ロンバルディア州のボルミオ。（２０２４年１１月２０日撮影、ミラノ＝新華社記者／李京）イタリア・ミラノの住宅地。（２０２５年１１月５日撮影、ミラノ＝新華社記者／李京）イタリア・リビーニョの景色。（２０２５年３月１３日撮影、ミラノ＝新華社記者／李京）イタリア・ベローナの市街地。（２０２５年５月５日撮影、ミラノ＝新華社記者／李京）イタリア・リビーニョの街並み。（２０２４年１１月２０日撮影、ミラノ＝新華社記者／李京）イタリア・ロンバルディア州のボルミオ。（２０２４年１１月２０日撮影、ミラノ＝新華社記者／李京）イタリア・ベローナの観光スポット「ジュリエットの家」。（２０２５年５月６日撮影、ミラノ＝新華社記者／李京）夕日に照らされたイタリア・ミラノのジュゼッペ・メアッツァ競技場。（２０２５年１１月４日撮影、ミラノ＝新華社記者／李京）イタリア・コルティナダンペッツォの風景。（２０２５年１１月２２日撮影、ミラノ＝新華社記者／李京）イタリア・コルティナダンペッツォにある冬季五輪・パラリンピックのモニュメント。（２０２５年１１月２２日撮影、ミラノ＝新華社記者／李京） リンクをコピーする みんなの感想は？