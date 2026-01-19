[1.25 ラ・リーガ第21節](カンプ・ノウ)

※24:15開始

<出場メンバー>

[バルセロナ]

先発

GK 13 ジョアン・ガルシア

DF 2 ジョアン・カンセロ

DF 5 パウ・クバルシ

DF 18 ジェラール・マルティン

DF 24 エリック・ガルシア

MF 10 ラミネ・ヤマル

MF 11 ラフィーニャ

MF 17 マルク・カサド

MF 20 ダニ・オルモ

MF 21 フレンキー・デ・ヨング

FW 9 ロベルト・レバンドフスキ

控え

GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー

GK 31 ディエゴ・コッヘン

DF 3 アレックス・バルデ

DF 4 ロナルド・アラウホ

DF 23 ジュール・クンデ

MF 16 フェルミン・ロペス

MF 22 マルク・ベルナル

MF 41 Juan Hernández

MF 43 Tomás Marqués

FW 14 マーカス・ラッシュフォード

FW 19 ルーニー・バルドグジ

FW 29 トニ・フェルナンデス

監督

ハンジ・フリック

[オビエド]

先発

GK 13 アーロン・エスカンデル

DF 4 ダビド・コスタス

DF 16 ダビド・カルモ

DF 24 ルーカス・アヒハド

DF 25 ハビ・ロペス

MF 5 アルベルト・レイナ

MF 6 クワシ・シボ

MF 7 イリアス・チャイラ

MF 10 ハイセム・ハッサン

MF 11 サンティアゴ・コロンバット

FW 9 フェデリコ・ビニャス

控え

GK 1 ホラツィウ・モルドバン

DF 12 ダニ・カルボ

DF 22 ナチョ・ビダル

MF 8 サンティ・カソルラ

MF 20 レアンデル・デンドンケル

MF 21 ルカ・イリッチ

MF 23 N. Fonseca

MF 27 Pablo Agudín

FW 17 T. Borbas

FW 18 ヨシプ・ブレカロ

FW 19 アレックス・フォレス

監督

Jorge Guillermo Almada Álves

