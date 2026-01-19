バルセロナvsオビエド スタメン発表
[1.25 ラ・リーガ第21節](カンプ・ノウ)
※24:15開始
<出場メンバー>
[バルセロナ]
先発
GK 13 ジョアン・ガルシア
DF 2 ジョアン・カンセロ
DF 5 パウ・クバルシ
DF 18 ジェラール・マルティン
DF 24 エリック・ガルシア
MF 10 ラミネ・ヤマル
MF 11 ラフィーニャ
MF 17 マルク・カサド
MF 20 ダニ・オルモ
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
控え
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
GK 31 ディエゴ・コッヘン
DF 3 アレックス・バルデ
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 23 ジュール・クンデ
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 22 マルク・ベルナル
MF 41 Juan Hernández
MF 43 Tomás Marqués
FW 14 マーカス・ラッシュフォード
FW 19 ルーニー・バルドグジ
FW 29 トニ・フェルナンデス
監督
ハンジ・フリック
[オビエド]
先発
GK 13 アーロン・エスカンデル
DF 4 ダビド・コスタス
DF 16 ダビド・カルモ
DF 24 ルーカス・アヒハド
DF 25 ハビ・ロペス
MF 5 アルベルト・レイナ
MF 6 クワシ・シボ
MF 7 イリアス・チャイラ
MF 10 ハイセム・ハッサン
MF 11 サンティアゴ・コロンバット
FW 9 フェデリコ・ビニャス
控え
GK 1 ホラツィウ・モルドバン
DF 12 ダニ・カルボ
DF 22 ナチョ・ビダル
MF 8 サンティ・カソルラ
MF 20 レアンデル・デンドンケル
MF 21 ルカ・イリッチ
MF 23 N. Fonseca
MF 27 Pablo Agudín
FW 17 T. Borbas
FW 18 ヨシプ・ブレカロ
FW 19 アレックス・フォレス
監督
Jorge Guillermo Almada Álves
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります