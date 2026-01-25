プロ・リーグ 25/26の第22節 アントワープとシャルルロワの試合が、1月25日21:30にボサイル・スタディオンにて行われた。

アントワープは野沢 大志ブランドン（GK）、マルワン・アルサハフィ（MF）、ビンセント・ヤンセン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するシャルルロワはオーレリアン・シャイドラー（FW）、パルフェ・ギアゴン（MF）、パトリック・プフラッケ（MF）らが先発に名を連ねた。なお、アントワープに所属する綱島 悠斗（MF）はベンチからのスタートとなった。

試合開始早々の9分に試合が動く。シャルルロワのマルドチェ・ヌジータ（DF）のアシストからオーレリアン・シャイドラー（FW）がヘディングシュートを決めてシャルルロワが先制。

36分、アントワープが選手交代を行う。レイン・フアンヘルデン（DF）から綱島 悠斗（MF）に交代した。

ここで前半が終了。0-1とシャルルロワがリードしてハーフタイムを迎えた。

57分シャルルロワが追加点。パルフェ・ギアゴン（MF）がPKで0-2。さらにリードを広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、シャルルロワが0-2で勝利した。

なお、アントワープに所属する野沢 大志ブランドン（GK）はフル出場した。綱島 悠斗（MF）は36分から交代で出場した。

2026-01-25 23:30:30 更新