篠原涼子主演 日本テレビ系 1月期日曜ドラマ（毎週日曜よる10:30〜11:25放送）『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』。2月1日（日）よる10時30分より第4話を放送する。

本作は真面目で勤勉に生きてきた刑務官の冬木こずえ（篠原涼子）が、父親殺害の容疑で拘置所に移送されてきた日下怜治（ジェシー）との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌していく物語。こずえの過去を知る刑事・佐伯雄介（藤木直人）も巻き込み、予測不能な脱獄サスペンス×禁断のラブストーリーが交錯する。

1月25日（日）放送の第3話では、拘置所内で起こった立て籠もり事件を描いた。強盗殺人容疑で拘留中の三津橋宏行（堀内健）が、資材倉庫でこずえらを人質に立て籠もり、裁判のやり直しを要求する事件が発生。しかしこの立て籠もり事件は、氷川拘置所に黒い影を落とす教団『廻の光』が脱獄計画の一部を遂行するための時間稼ぎだった。

さらに、脱獄を企てる仲間の中には刑務官も含まれていた。裏切り者の刑務官とは一体誰なのか――。そして、怜治は『廻の光』の幹部で殺人の罪で起訴された沼田貴史（久保田悠来）に、「わけがあって、どうしても外に出なきゃならない。仲間に入れろ」と告げる。

2月1日（日）放送の第4話では、こずえが脱獄を企てるカルト教団の信者――裏切り者の刑務官にハメられ、内通者の疑いをかけられてしまう。裏切り者の刑務官は一体誰だ!? こずえが、絶対絶命の危機に追い込まれる！

■作品情報

女刑務官はなぜ、道を踏み外したのか。

【パンチドランク（英）punch-drunk】

スポーツ障害の一つ。ボクシングで多数のパンチを受け、直進歩行ができないようになる。

「まるで、強烈なパンチを何度も何度も浴び続けたみたい」

自分にルールを課し、規律正しく真面目に生きるひとりの女刑務官、冬木こずえ。

高い塀に囲まれた拘置所で、他人にも、自分にも厳しく生きてきた。

そんな彼女が出会ってしまった、ひとりの殺人犯――

彼は、彼女の秘密に大きく関わる人物だった。

この出会いが、彼女の人生を大きく狂わせていく。

女刑務官 × 殺人犯 × 刑事

海外で起きた衝撃の実話に着想を得た禁断の物語。

彼女が手に入れるのは、愛か？それとも絶望か？

「あなたと一緒なら、地獄に墜ちても構わない」

▼スタッフ

チーフプロデューサー：荻野哲弘

プロデューサー：鈴木亜希乃 福井芽衣

演出：中茎強 南雲聖一 菅原伸太郎 茂山佳則

脚本：いずみ吉紘

音楽：中島ノブユキ

主題歌：鈴木雅之 feat. 篠原涼子『Canaria』（Sony Music Labels）

オープニングテーマ：SixTONES『Rebellion』（Sony Music Labels）

制作協力：AX-ON

製作著作：日本テレビ

