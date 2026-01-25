¡Ø¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥¦¡¼¥Þ¥ó ¡ÝÃ¦¹ö¤Þ¤Ç¤¢¤È¡ß¡ßÆü¡Ý¡Ù9¿Í¤Î¼ýÍÆ¼Ô¤Ï¤Ê¤¼¡¢Æ»¤òÆ§¤ß³°¤·¤¿¤Î¤« TVer¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼ÇÛ¿®
¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¼ç±é ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï 1·î´üÆüÍË¥É¥é¥Þ¡ÊËè½µÆüÍË¤è¤ë10:30¡Á11:25ÊüÁ÷¡Ë¡Ø¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥¦¡¼¥Þ¥ó ¡ÝÃ¦¹ö¤Þ¤Ç¤¢¤È¡ß¡ßÆü¡Ý¡Ù¡£2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ë10»þ30Ê¬¤è¤êÂè4ÏÃ¤òÊüÁ÷¡£TVer¤Ç¤Ï¡¢TVer¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ø¡Ý¼ýÍÆ¼Ô¤¿¤Á¤ÎÁ°Æüëý¡Ý¡Ù¤òÇÛ¿®Ãæ¡£
¥É¥é¥ÞËÜÊÔ¤Ï¡¢½÷À·ºÌ³´±¡¦ÅßÌÚ¤³¤º¤¨¡Ê¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¡Ë¤È»¦¿ÍÈÈ¡¦Æü²¼Îç¼£¡Ê¥¸¥§¥·¡¼¡Ë¤Ë¤è¤ëÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÃ¦¹ö·à¡£TVer¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ø¡Ý¼ýÍÆ¼Ô¤¿¤Á¤ÎÁ°Æüëý¡Ý¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤³¤º¤¨¤¬¶Ð¤á¤ëÉ¹Àî¹´ÃÖ½ê¤Ë¼ýÍÆ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿9¿Í¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¯¡£
»¦¿Í¡¢ÌôÊª¡¢½ý³²¡¢ÀàÅð¡¢º¾µ½¡½¡½¥Ñ¥¯¡¦¥Ï¥æ¥ó¡ÊÃÎ±Ñ¡Ë¡¢±©ÅÄÈþÇÈ¡ÊÈøºì¿¿²Ö¡Ë¡¢ÆâÂ¼Í¥¡ÊÂôÂ¼Îè¡¿ONE N' ONLY¡Ë¡¢¾®Æ¦Ì³¡ÊÃÄÄ¹°ÂÅÄ¡¿°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¡Ë¡¢ÅÏ³¤·ûÆó¡Ê¹â¶¶ÅØ¡Ë¡¢²ÏËÌÎµÇÏ¡Ê¥«¥ë¥Þ¡Ë¡¢³»ÄÍ¹°ÂÙ¡Ê²ÏÆâÂçÏÂ¡Ë¡¢¾ÂÅÄµ®»Ë¡Êµ×ÊÝÅÄÍªÍè¡Ë¡¢À¾¾ëÄ¾ºÈ¡Ê¾®µ×ÊÝ¼÷¿Í¡Ë¡½¡½¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë»ö¾ð¤òÊú¤¨¡¢°Û¤Ê¤ë¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿9¿Í¤¬¡¢¡Ö¼ýÍÆ¼Ô¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¡¢°ìÀþ¤ò±Û¤¨¤¿½Ö´Ö¤òÉÁ¤¯¡£
¡½¡½Èà¤é¤Ï¤Ê¤¼¡¢Æ»¤òÆ§¤ß³°¤·¤¿¤Î¤«¡£¥É¥é¥ÞËÜÊÔ¤Ç¤Ï¸ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡ÖÁ°Æüëý¡×¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£
¢£TVer¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ø¡Ý¼ýÍÆ¼Ô¤¿¤Á¤ÎÁ°Æüëý¡Ý¡Ù
É¹Àî¹´ÃÖ½ê¤Ç²á¤´¤¹9¿Í¤Î¼ýÍÆ¼Ô¤¿¤Á¡£
»¦¿Í¡¢ÌôÊª¡¢½ý³²¡¢ÀàÅð¡¢º¾µ½¡½¡½
¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë»ö¾ð¤òÊú¤¨¡¢°Û¤Ê¤ë¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¿¡£
¡Èº§Ìó¼Ô¡É¤ËÎ¢ÀÚ¤é¤ì¡¢ÊñÃú¤ò°®¤Ã¤¿¥Ñ¥¯¡¦¥Ï¥æ¥ó¡ÊÃÎ±Ñ¡Ë
°ãË¡ÌôÊª¤Î±¿¤Ó²°¤Ø¤ÈÅ¾Íî¤·¤¿±©ÅÄÈþÇÈ¡ÊÈøºì¿¿²Ö¡Ë
¼«¤é¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢¥Ï¥µ¥ß¤Ë¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤¿ÆâÂ¼Í¥¡ÊÂôÂ¼Îè¡¿ONE N' ONLY¡Ë
À¸¤±ä¤Ó¤ë¤¿¤á¤ËÅð¤ß¤ò½Å¤Í¤¿¡¢¥¹¥ê¤Î¾ï½¬ÈÈ¡¦¾®Æ¦Ì³¡ÊÃÄÄ¹°ÂÅÄ¡¿°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¡Ë
¡Ö¿ÎµÁ¡×¤ò¿®¤¸¡¢¹³Áè¤Î²Ì¤Æ¤Ë¿Í¤ò»¦¤·¤¿ÅÏ³¤·ûÆó¡Ê¹â¶¶ÅØ¡Ë
¶â¤À¤±¤ò¿®¤¸¡¢¿Í¤ò¶ð¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤Ã¤¿º¾µ½»Õ¡¦²ÏËÌÎµÇÏ¡Ê¥«¥ë¥Þ¡Ë
¤½¤·¤Æ¡½¡½
»à¤³¤½¤¬µß¤¤¤À¤È¿®¤¸¤¿¥«¥ë¥È¶µÃÄ¤ÎÃË¤¿¤Á¡¢
³»ÄÍ¹°ÂÙ¡Ê²ÏÆâÂçÏÂ¡Ë¡¢¾ÂÅÄµ®»Ë¡Êµ×ÊÝÅÄÍªÍè¡Ë¡¢À¾¾ëÄ¾ºÈ¡Ê¾®µ×ÊÝ¼÷¿Í¡Ë
ËÜÊÔ¤Ç¤Ï¸ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢9¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡Ö°ìÀþ¤ò±Û¤¨¤¿½Ö´Ö¡×¤òÉÁ¤¯TVer¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡½¡½Èà¤é¤Ï¤Ê¤¼¡¢Æ»¤òÆ§¤ß³°¤·¤¿¤Î¤«¡£
¢£¡Ø¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥¦¡¼¥Þ¥ó ¡ÝÃ¦¹ö¤Þ¤Ç¤¢¤È¡ß¡ßÆü¡Ý¡ÙºîÉÊ¾ðÊó
¢§¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§²®ÌîÅ¯¹°
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§ÎëÌÚ°¡´õÇµ¡¡Ê¡°æ²ê°á
±é½Ð¡§Ãæ·Ô¶¯¡¡Æî±ÀÀ»°ì¡¡¿û¸¶¿ÂÀÏº¡¡ÌÐ»³²ÂÂ§
µÓËÜ¡§¤¤¤º¤ßµÈ¹É
²»³Ú¡§ÃæÅç¥Î¥Ö¥æ¥
¼çÂê²Î¡§ÎëÌÚ²íÇ· feat. ¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¡ØCanaria¡Ù¡ÊSony Music Labels¡Ë
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡§SixTONES¡ØRebellion¡Ù¡ÊSony Music Labels¡Ë
À©ºî¶¨ÎÏ¡§AX-ON
À½ºîÃøºî¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
