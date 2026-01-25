µÜºê»ÔÄ¹¤ËÀ¶»³»áºÆÁª¡¡Ìµ½êÂ°¿·¿ÍÇË¤ë
¡¡Ç¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦µÜºê»ÔÄ¹Áª¤Ï25ÆüÅê³«É¼¤µ¤ì¡¢¤¤¤º¤ì¤âÌµ½êÂ°¤Î¸½¿¦À¶»³ÃÎ·û»á¡Ê44¡Ë¡á¹ñÌ±¿äÁ¦¡¢Î©Ì±»Ù»ý¡á¤¬¡¢¿·¿Í¤Î°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÂåÉ½Íý»öº´Æ£·ò¼¡Ïº»á¡Ê47¡Ë¤òÇË¤ê¡¢ºÆÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÁªµóÀï¤Ç¤Ï¸½»ÔÀ¯¤ÎÉ¾²Á¤ò¼ç¤ÊÁèÅÀ¤ËÏÀÀï¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£ÅêÉ¼Î¨¤Ï32.84¡ó¡£
¡¡À¶»³»á¤Ï»ÒµÜðô¤¬¤ó¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¥Ò¥È¥Ñ¥Ô¥í¡¼¥Þ¥¦¥¤¥ë¥¹¡ÊHPV¡Ë¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤Î¿ä¿Ê¤ä¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ´óÉÕ³Û¤ÎÂçÉý¤ÊÁý²Ã¤È¤¤¤Ã¤¿1´ü4Ç¯¤Î¼ÂÀÓ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¼«Ì±ÅÞ»ÙÉô¤ä¸øÌÀÅÞÁí»ÙÉô¤«¤é¤â¿äÁ¦¤ò¼õ¤±¡¢ÁªµóÀï¤òÍ¥°Ì¤Ë¿Ê¤á¤¿¡£ºÆÁª¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¸å¡¢»Ù»ý¼Ô¤òÁ°¤Ë¡Ö¸¬µõ¤Ë»ÔÌ±¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¯»ÔÌò½ê±¿±Ä¤ò¿´¤¬¤±¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡º´Æ£»á¤ÏÀ¯ÅÞ¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤º¡Ö½îÌ±ÌÜÀþ¤Î¸øÊ¿¸øÀµ¤Ê»ÔÀ¯¡×¤ò·Ç¤²¤¿¤¬¡¢¹¤¬¤ê¤ò·ç¤¤¤¿¡£