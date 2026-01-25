＝LOVE野口衣織と「カービィのエアライダー」をプレイ！アンガ田中「二級建築士」合格でガチすぎるプレゼント！：有吉ぃぃeeeee！
毎週日曜夜10時からは「有吉ぃぃeeeee！〜そうだ！今からお前んチでゲームしない？」（有吉弘行、タカアンドトシ、アンガールズ・田中卓志）を放送。
1月25日（日）は、ゲストに津田篤宏（ダイアン）、野田クリスタル（マヂカルラブリー）、井口浩之（ウエストランド）、トム・ブラウン、きしたかの、マユリカ、ママタルト、脇田（シシガシラ）、野口衣織（＝LOVE）を迎えて、総勢17名で「カービィのエアライダー」をプレイ。
「テレ東プラス」では、放送内容の一部をご紹介します。
【動画】＝LOVE野口衣織と「カービィのエアライダー」をプレイ！
ゲストの野田、野口、ママタルトとともに中央区・銀座からスタート！
番組初登場となる野口は、過去にPSPで「太鼓の達人」をプレイしすぎて、ボタンを陥没させた経験があると告白。そんな彼女のゲーマーぶりに、出演者一同、期待が高まります！
訪れたのは、銀座で140 年続く超老舗「銀座天國」。旬の天ぷらを手頃な値段で味わえるサラリーマンにも大人気のお店です。
海老が二尾、きすや茄子、野菜かき揚が乗ったランチタイム限定の「お昼天丼」は、なんと1500円！ 銀座の老舗にもかかわらず超リーズナブル！
一口食べた有吉は、至福の表情に♡
おいしい天丼をいただきながら、二級建築士試験に合格した田中をお祝い！
合格率約20％の難関国家資格。番組から田中に、豪華プレゼントが贈られます。
大きな箱の中には、番組スタッフが一級建築士の皆さんに聞いて用意した【建築士がもらって嬉しい3点セット】が。一つずつ開封する田中ですが、まずはセキスイの「アルタートケース®」（大きな図面を折らずに収納できる）に大喜び！
「（フリップを入れるために）ZAZYとかも持ってる良いやつですよ(笑)」と檜原。
続いては、高級な製図用シャープペンシル（FABER-CASTELL）。しかも田中のイニシャル入り！ しかし、老眼で見えません……(笑)。
最後は、レーザー光を照射して対象物までの距離を測る「レーザー距離計」（ライカ ジオシステムズ）。レーザーポインターを当て、一瞬で距離や高さが計れる有能さに、「お〜！」「はやっ！」と沸く一同。「羨ましい、それ！」と有吉も思わず口にします。
今後は建築士として、「マイクラ（マインクラフト）内で自邸を建てたい」と語る田中。建築士としての活躍に乞うご期待！
今回は「カービィのエアライダー」をプレイ。前作「カービィのエアライド」から22年ぶりの続編となり、発売から約1カ月で37万本の売り上げを突破した大人気レースゲームです（出典：ファミ通）。
ここからは、津田、井口、トム・ブラウン、きしたかの、マユリカ、脇田が加わり、レースで速さを競う「エアライド」モードをプレイ。総勢17名が最速の座を懸けて、トーナメントでガチレース！
プレイの様子は「TVer」「ネットもテレ東」で確認してください。
番組公式YouTubeでは地上波放送でカットしてしまった出演者のゲームプレイ映像をほぼノーカットでお届け！
1月25日（日）は、ゲストに津田篤宏（ダイアン）、野田クリスタル（マヂカルラブリー）、井口浩之（ウエストランド）、トム・ブラウン、きしたかの、マユリカ、ママタルト、脇田（シシガシラ）、野口衣織（＝LOVE）を迎えて、総勢17名で「カービィのエアライダー」をプレイ。
【動画】＝LOVE野口衣織と「カービィのエアライダー」をプレイ！
ゲストの野田、野口、ママタルトとともに中央区・銀座からスタート！
番組初登場となる野口は、過去にPSPで「太鼓の達人」をプレイしすぎて、ボタンを陥没させた経験があると告白。そんな彼女のゲーマーぶりに、出演者一同、期待が高まります！
訪れたのは、銀座で140 年続く超老舗「銀座天國」。旬の天ぷらを手頃な値段で味わえるサラリーマンにも大人気のお店です。
海老が二尾、きすや茄子、野菜かき揚が乗ったランチタイム限定の「お昼天丼」は、なんと1500円！ 銀座の老舗にもかかわらず超リーズナブル！
一口食べた有吉は、至福の表情に♡
おいしい天丼をいただきながら、二級建築士試験に合格した田中をお祝い！
合格率約20％の難関国家資格。番組から田中に、豪華プレゼントが贈られます。
大きな箱の中には、番組スタッフが一級建築士の皆さんに聞いて用意した【建築士がもらって嬉しい3点セット】が。一つずつ開封する田中ですが、まずはセキスイの「アルタートケース®」（大きな図面を折らずに収納できる）に大喜び！
「（フリップを入れるために）ZAZYとかも持ってる良いやつですよ(笑)」と檜原。
続いては、高級な製図用シャープペンシル（FABER-CASTELL）。しかも田中のイニシャル入り！ しかし、老眼で見えません……(笑)。
最後は、レーザー光を照射して対象物までの距離を測る「レーザー距離計」（ライカ ジオシステムズ）。レーザーポインターを当て、一瞬で距離や高さが計れる有能さに、「お〜！」「はやっ！」と沸く一同。「羨ましい、それ！」と有吉も思わず口にします。
今後は建築士として、「マイクラ（マインクラフト）内で自邸を建てたい」と語る田中。建築士としての活躍に乞うご期待！
今回は「カービィのエアライダー」をプレイ。前作「カービィのエアライド」から22年ぶりの続編となり、発売から約1カ月で37万本の売り上げを突破した大人気レースゲームです（出典：ファミ通）。
ここからは、津田、井口、トム・ブラウン、きしたかの、マユリカ、脇田が加わり、レースで速さを競う「エアライド」モードをプレイ。総勢17名が最速の座を懸けて、トーナメントでガチレース！
プレイの様子は「TVer」「ネットもテレ東」で確認してください。
番組公式YouTubeでは地上波放送でカットしてしまった出演者のゲームプレイ映像をほぼノーカットでお届け！