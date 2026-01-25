FRUITS ZIPPER·îÂÅ·²»¡¡ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÀ¸ÊüÁ÷·çÀÊ¤òÁ°ÆüÈ¯É½¡¡2¡¦1ÅìµþD¸ø±é¹µ¤¨¿´ÇÛ¤ÎÀ¼
¡¡FRUITS¡¡ZIPPER¤Î·îÂÅ·²»¤¬25Æü¡¢26Æü¤Ë½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿TBS¡ÖCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡×¤òÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á·çÀÊ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°X¤Ç¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î·îÂÅ·²»¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¡¢1/26¤Ë½Ð±éÍ½Äê¤Î¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¤ò·çÀÊ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£½Ð±é¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢Ä¾Á°¤Î¤´°ÆÆâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£
¡¡¡Öº£¸å¤ÏËÜ¿Í¤ÎÂÎÄ´¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¡¢²óÉü¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢FRUITS¡¡ZIPPER¤È·îÂÅ·²»¤Ø¤Î¤´À¼±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£·îÂ¤Ïº£·î24Æü¤Ë½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿NHK¡ÖVenue101¡×¤âÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á·çÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡·îÂ¤ÏºòÇ¯6·î¤«¤éÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢TBS¡Ö²»³Ú¤ÎÆü2025¡×¤ä¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö2025¡¡FNS²ÎÍØº×¡¡²Æ¡×¤Ê¤É¤ÎÂç·¿²»³ÚÈÖÁÈ¤âÁê¼¡¤¤¤Ç·çÀÊ¡£7·î28Æü¤Ë¡Ö°ìÄê´ü´Ö¤ÎµÙÍÜ¤¬É¬Í×¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢9·î13Æü¡ÖTOMAKOMAI MIRAI FEST 2025¡×¤Ç³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿¡£
¡¡2·î1Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¥°¥ë¡¼¥×¡£º£²ó¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤¸¤«¡£¤Þ¤¿Ä¹´ü´Ö¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤é¤ó¤È¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤¿¤À¤½¤ì¤À¤±¡×¡Ö¤³¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤Ë¤á¤Ã¤Á¤ã¡¢¥É¥¥Ã¤Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¡¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¾Ç¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤è¡¼¡×¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¤Ï¸µµ¤¤Ë½Ð¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª¡×¤Ê¤É¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£