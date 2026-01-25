Ç¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦¼¯»ùÅç¸©¡¦¼¯²°»ÔÄ¹Áªµó¤Ï¤­¤ç¤¦£²£µÆüÌë¡¢³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¸µ¸©µÄ²ñµÄ°÷¤Î¶¿¸¶ÂóÃË¤µ¤ó¤¬½éÅöÁª¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¸½¿¦¤Î°úÂà¤Ç£±£²Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¿·¤¿¤Ê¥È¥Ã¥×¤ò·è¤á¤ë¼¯²°»ÔÄ¹Áªµó¤Ï¡¢³«É¼¤Î·ë²Ì¡¢

¢§¸µ¸©µÄ²ñµÄ°÷¤Î¶¿¸¶ÂóÃË¤µ¤ó¡Ê£´£¸¡Ë¤¬£±Ëü£·£¶£±£·É¼¡¢

¢§¸µ»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤ÎµÈ²¬ÌÄ¿Í¤µ¤ó¡Ê£´£µ¡Ë¤¬£±Ëü£¶£¶£´£µÉ¼¡¢

¢§·úÃÛÀß·×²ñ¼ÒÂåÉ½¤ÎÍî»Ê¤Ò¤È¤ß¤µ¤ó¡Ê£¶£·¡Ë¤¬£´£´£¶£³É¼¡¢

¢§¸µ»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤ÎËÜÅÄ¿Î¤µ¤ó¡Ê£·£·¡Ë¤¬£²£±£²£¹É¼¤Ç¡¢

¶¿¸¶¤µ¤ó¤¬½éÅöÁª¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¶¿¸¶¤µ¤ó¤Ï¡¢¹ñ¡¦¸©¤ÈÏ¢·È¤·¤¿ÇÀ¶È¿¶¶½¤ä´ë¶ÈÍ¶Ã×¤Ê¤É¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

ÅêÉ¼Î¨¤Ï£µ£²¡¥£°£¶¡ó¤Ç¡¢£´Ç¯Á°¤ÎÁ°²ó¤ò£±£¶¡¥£¶£¶¥Ý¥¤¥ó¥È¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

