前知事のセクハラ問題による辞職に伴う福井県知事選は２５日投開票され、無所属新人で元外務省職員の石田嵩人氏（３５）が、自民党が支持した前越前市長の山田賢一氏（６７）ら新人２人を破り、初当選を確実にした。石田氏は史上最年少の知事となった。これまでは、橋下徹氏（大阪府）や鈴木直道氏（現職・北海道）の３８歳が最年少だった。

保守分裂に加え、主要政党が相乗りする「組織戦」に対し、昨年１０月の宮城県知事選に続き、参戦した参政党の支援やＳＮＳ戦略を背景とした「空中戦」で、若手候補が勝利する異例の展開となった。参政党の勢いが改めて浮き彫りとなり、自民党では、２７日からの衆院選への影響も懸念される。

今回の選挙戦は、自民党県連が山田氏支持で固まる中、一部の県議や福井市議らが石田氏擁立に動く「保守分裂」の構図となった。山田氏は自民のほか、日本維新の会、立憲民主、公明の各党や７００以上の団体から支持を受け、組織戦を展開。一方の石田氏は、外務省時代の知見と「３５歳」という若さを前面に押し出し、閉塞感の漂う県政の刷新を訴えた。

石田氏の勝利は、地方政治における既成政党の影響力低下を浮き彫りにした。自民から立民まで相乗りした候補が、ＳＮＳを武器にした３０代の新人候補に敗北した衝撃は、今後の全国の地方選挙へ波及する可能性がある。