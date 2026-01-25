2001年に創設され、渋谷を本拠地に活動していたギャルサークル『Angeleek』の復活祭が24日、東京・六本木の『MAHARAJA ANNEX』で開催。当時のメンバーも参加したイベントの様子を取材しました。

このイベントは、2025年2月16日に再結成した『Angeleek』の復活を祝うイベント。子どもから大人まで幅広い世代が参加したほか、海外のファンも訪れ、一緒にパラパラを踊るなど交流しました。

■伝説のギャルサークル『Angeleek』とは

『Angeleek』は、2001年に創設されたギャルサークルで、渋谷のセンター街を本拠地に活動。当時のギャル文化に大きな影響を与え、数々のメディアに出演するなど世間に注目される存在に成長。しかし、ギャルブームの終わりなど様々な理由により、今から約20年前、8代目をもって解散しました。

■伝説のギャルサークル再結成 きっかけは24歳のたくちゃん

その『Angeleek』が、約20年の時を経て2025年2月16日に再結成。メンバー7人で活動を始めました。その運営を統括し、9代目代表をつとめるのが、サークルが創設された2001年生まれで、現在24歳のたくちゃん。再結成の経緯について伺いました。

――復活した理由を教えてください。

『Angeleek』が大好きで、ギャルをやるのであれば、日本一の輝いている人たちを見た時に自分もそうなってみたいなという思いから復活させたいと思って、今復活することができました。

――どのような経緯で復活しましたか？

きょん様（7代目副代表）が作って歌っていた歌があるんですけど、その曲を全国に広げようとして、いろんなクラブで、その音源でパフォーマンスしていたんです。その時に、きょん様本人にそれが届いて、きょん様が『Angeleek』のOB・OGの先輩方に（活動を）伝えてくれて。『Angeleek』の創設者の方から許可を正式にいただいて復活というかたちになりました。

――現在の活動目的や内容を教えてください。

目的は、イベントを自分たちでうつことが目標。それをする中で他のイベントに参加したりとか、いろんな地域貢献活動とかに参加させていただいて、いろんなところで『Angeleek』を知ってもらいながら、楽しく活動していくというのが、今の活動内容となっています。

■復活に携わった7代目副代表・きょん

そして、今回の復活には『Angeleek』の元メンバーも尽力しました。そのひとりが、6代目で『Angeleek』に加入し、7代目副代表をつとめ引退したきょんさん。復活への思いを伺いました。

――現在はどのようなことをしていますか？

アドバイザーって言ったら大げさなんですけど、何かあった時は相談役とかサポートしたりとかさせていただいています。

――復活したことに対してどう思いますか？

自分の人生ですごく分岐点だったし、とっても感謝しているんですね、『Angeleek』という存在に。（サークルを）残せなかった申し訳なさとか後悔とかがあるので、今回こうやって復活できたことがとてもうれしいです。

■イベントに参加した人たちは･･･

そして、今回の復活祭には、サークルを盛り上げた昔のメンバーも参加。子どもを連れて参加したのは、3代目の副代表をつとめていた女性。復活した『Angeleek』について聞くと「懐かしい。自分が入っていたサークルだったので、復活して応援したいなと思いました」と語りました。

また、イベントには海外のファンも参加。スウェーデン出身の留学生は「ギャルのカルチャーは素晴らしい。大好きギャル」と感銘を受けていました。