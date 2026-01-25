Ê¡°æ¸©ÃÎ»ö¤ËÀÐÅÄ¿ó¿Í»á¤¬½éÅöÁª¡¡Á´¹ñºÇÇ¯¾¯¡¢ÊÝ¼éÊ¬ÎöÀ©¤¹
¡¡¥»¥¯¥Ï¥éÌäÂê¤Ë¤è¤ëÁ°¿¦¤Î¼¿¦¤ËÈ¼¤¦Ê¡°æ¸©ÃÎ»öÁª¤Ï25ÆüÅê³«É¼¤Î·ë²Ì¡¢¸µ³°Ì³¾Ê¿¦°÷¤ÎÌµ½êÂ°¿·¿ÍÀÐÅÄ¿ó¿Í»á¡Ê35¡Ë¤¬¡¢Á°±ÛÁ°»ÔÄ¹¤ÎÌµ½êÂ°¿·¿Í»³ÅÄ¸°ì»á¡Ê67¡Ë¡á¼«Ì±»Ù»ý¡á¤é¿·¿Í2¿Í¤òÇË¤ê¡¢½éÅöÁª¤·¤¿¡£Á´¹ñÃÎ»ö²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÀÐÅÄ»á¤Ï¸½¿¦ÃÎ»ö¤È¤·¤ÆÁ´¹ñºÇÇ¯¾¯¤È¤Ê¤ë¡£¼«Ì±ÅÞ»Ù»ý¤Ë²Ã¤¨¡¢³ÆÅÞ¤Î¸©ÁÈ¿¥¤äÃÄÂÎ¤«¤é¿äÁ¦¤òÆÀ¤ÆÁÈ¿¥Àï¤òÅ¸³«¤·¤¿»³ÅÄ»á¤È¤Î·ã¤·¤¤ÊÝ¼éÊ¬ÎöÁª¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡ÅêÉ¼Î¨¤Ï46.29¡ó¤Ç¡¢2023Ç¯¤ÎÁ°²óÁª¤ò4.79¥Ý¥¤¥ó¥È²¼²ó¤Ã¤¿¡£ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿Áªµó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂçÀã¤Î±Æ¶Á¤Ç¿¤ÓÇº¤ó¤À²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ÀÐÅÄ»á¤Ï¡¢»³ÅÄ»á¤Î½ÐÇÏ¤ËÈ¿È¯¤¹¤ë¼«Ì±¤ÎÊ¡°æ»ÔµÄ¤é¤¬ÍÊÎ©¡£¼ã¤µ¤È¸©À¯¤Îºþ¿·¤òÁ°ÌÌ¤Ë·Ç¤²¤ÆÁªµóÀï¤ËÎ×¤ó¤À¡£»²À¯ÅÞ¤Î¿ÀÃ«½¡Ê¾ÂåÉ½¤Ï¡¢ÅÞ¸øÇ§¸õÊä¤¬½ÐÇÏ¤·¤¿¸©µÄÊäÁª¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊ¡°æ¸©¤ËÆþ¤ê¡¢ÀÐÅÄ»á¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼«Ì±»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤¿»³ÅÄ»á¤Ï¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¡¢¸øÌÀ¡¢Î©·ûÌ±¼ç³ÆÅÞ¤Î¸©ÁÈ¿¥¤Î¿äÁ¦¡¢Ï¢¹çÊ¡°æ¤Ê¤É700°Ê¾å¤ÎÃÄÂÎ¤«¤é¤Î»Ù»ý¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤¿¡£¼«Ì±¤Î¾®ÎÓÂëÇ·À¯Ä´²ñÄ¹¤é¤â±þ±ç¤ËÆþ¤ê¡¢½ªÈ×¤Þ¤Ç·ã¤·¤¯¶¥¤ê¹ç¤Ã¤¿¤¬¡¢¶Ïº¹¤ÇµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£