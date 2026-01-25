½ÂÃ«¤¹¤Ð¤ë¡¿°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢º£¤¬¤¢¤ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2026Ç¯1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë22:00
¥²¥¹¥È¡§½ÂÃ«¤¹¤Ð¤ë
»ä¤ÎÃæ¤Î¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤Î¥ï¥¿¥·¡£¡§¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¥ï¥¿¥·
Ãæ³ØÀ¸¤Ç·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤·¡¢2004Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£
2019Ç¯¤ËÁ°»öÌ³½ê¤òÆÈÎ©¤·¤Æ¤«¤é7Ç¯¡Ä¼«Ê¬¤é¤·¤¤¡Ö²Î¡×¤òÃµµá¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë½ÂÃ«¤¹¤Ð¤ë¤µ¤ó¡£
º£²ó¤ÏTV½é¡¢¤ªÊìÍÍ¤äÍÄÆëÀ÷¤Î½÷Í§Ã£¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¤¤Ã¤«¤±¡¢ÆÈÎ©¸å¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¤Ë¸ÀµÚ¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢¤Û¤Ü½é¡×¤È¶ÛÄ¥µ¤Ì£¤Ê½ÂÃ«¤µ¤ó¤¬44ºÐ¤Î¤¤¤Þ¤Î¿´¶¤òÈÖÁÈ¤Ë½é¹ðÇò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½ÂÃ«¤µ¤ó¤Î·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡ÖÂìÂô¤¯¤ó¤äº£°æÍã¤¯¤ó¤Ë´é¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂ©»Ò¤Î´é¤òÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤ªÊìÍÍ¡£
¡Ö5000±ß¤¢¤²¤ë¡×¤È15ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËÏ¢¤ì½Ð¤µ¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÎ¢ÏÃ¤ä¡È¤¹¤Ð¤ë¡É¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¡¢¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Î¼«ÂðÁ°½ÐÂÔ¤Á¤Ê¤É¤â¹ðÇò¡£
¤µ¤é¤ËÍÄ¾¯´ü¤«¤é¤Î½ÂÃ«¤µ¤ó¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ëÍÄÆëÀ÷¤«¤é¾®³Ø¹»»þÂå¡Ö¥â¥Æ¤Æ¤¤¤¿°õ¾Ý¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾×·â¹ðÇò¤â¡ª
¤½¤·¤Æº£²ó½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡¢¤ªÊìÍÍ¤«¤é¥µ¥×¥é¥¤¥º¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¡£
ÆÈÎ©¸å¡¢¤¢¤Þ¤êÏ¢Íí¤ò¤È¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Â©»Ò¤Ø¡¢¡ÖÊì¤Î¿ä¤·¤Ï¤º¤Ã¤È¡Ö½ÂÃ«¤¹¤Ð¤ë¡×¤Ç¤¹¡×¤È°¦¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£