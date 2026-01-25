Ãæ¹ñ¤ÇºÇ¸å¤ËÆ»Ï©¤¬³«ÄÌ¤·¤¿¸©¤Ç¤¿¤À°ì¿Í¤Î¥Õ¡¼¥É¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼ÇÛÃ£°÷¡½Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢
Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î²÷²Êµ»¤Ï21Æü¡¢Ãæ¹ñ¥Á¥Ù¥Ã¥È¼«¼£¶è¥Ë¥ó¥Æ¥£»Ô¥á¥È¥¯¸©¤Ç¤¿¤À°ì¿Í¤Î¥Õ¡¼¥É¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼ÇÛÃ£°÷¡¢²«³®¹¿¡Ê¥Û¥¢¥ó¡¦¥«¥¤¥Û¥ó¡Ë¤µ¤ó¡Ê24¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤¿¡£¥á¥È¥¯¸©¤ÏÃæ¹ñ¤ÇºÇ¸å¤ËÆ»Ï©¤¬³«ÄÌ¤·¤¿¸©¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»ÍÀî¾ÊÆâ¹¾»Ô½Ð¿È¤Î²«¤µ¤ó¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥Õ¡¼¥É¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼Âç¼ê¡Ö²îÎ»Ö÷¡Ê¸½¡¦ÅñÊõÁ®¹Ø¡Ë¡×¤¬2024Ç¯8·î¤Ë¥á¥È¥¯¸©¤Ç¥µ¡¼¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Æ°ÊÍè¡¢ÇÛÃ£°÷¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤â·óÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸©Æâ¤Î³¹Æ¬¤äÏ©ÃÏ¤Ç¤Ï²«¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬¡Ö¸«´·¤ì¤¿¸÷·Ê¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤Ï¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤Î°û¿©Å¹¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
²«¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1Æü¤ÎÇÛÃ£·ï¿ô¤ÏÊ¿¶Ñ¤¹¤ë¤È150·ï¤Û¤É¤Ë¤â¾å¤ë¡£1Ç¯¤ÎÈ¾Ê¬¤Ï±«¤¬¹ß¤ë¤è¤¦¤ÊÃÏ°è¤Ê¤Î¤ÇÆ»Ï©¤ÏÈó¾ï¤Ë³ê¤ê¤ä¤¹¤¯Å¾ÅÝ¤Î´í¸±¤¬È¼¤¦¡£¸ÉÆÈ¤À¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤½¤¦¤À¡£¥Ð¥¤¥¯¤ÇÁö¤ê²ó¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢´é¤Ë¿á¤¯É÷¤Îµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¼ýÆþ¤òÆÀ¤ë¼Â´¶¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ÌøÀî¡Ë