『大当たり』キターーッ！【3COINS】プチプラなのに機能性100点！「優秀カードケース」

カードで財布がいっぱい……。そんな悩みを解決したい人は、機能性優秀な【3COINS（スリーコインズ）】のプチプラカードケースを使ってみて。今回は防犯面で安心なカードケースと、14枚も収納できるカードケースを紹介します。これこそまさに欲しかったアイテムかも。

安心して持てる！ スキミング防止カードケース

【3COINS】「スキミング防止カードケース」\880（税込）

カード情報の抜き取りを防げるカードケース。底にあるレバーを引けば簡単にカードを取り出せます。計7枚のカードを収納でき、お札や小銭が入るポケット付き。交通系ICカードは外ポケットに入れておけばすぐにタッチ可能です。レザー調の上品な素材とシンプルなデザインで、大人が持ちやすいのも魅力的。

たっぷり14枚収納できる大容量カードケース

【3COINS】「大容量ポイントカードケース」\880（税込）

財布にカードが入りきらないという人には、たっぷり14枚収納できるケースがおすすめ。ブック型なので、使いたいカードを見つけやすい優れものです。お札や小銭も収納でき、プチプラとは思えない機能性の高さ。アイボリーとブラックの2色展開です。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M