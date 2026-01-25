³ÄÍ»ÔÄ¹¤Ë°Ý¿·¤ÎµíÈø»áÅöÁª¡¡Ï¢Î©Áê¼ê¤Î¼«Ì±¸õÊäÇË¤ë
¡¡Ç¤´üËþÎ»¤Ë¤è¤ëÂçºåÉÜ³ÄÍ»ÔÄ¹Áª¤Ï25ÆüÅê³«É¼¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñÂçºåÉÜÁí»ÙÉô¤ËÅö¤¿¤ëÂçºå°Ý¿·¤Î²ñ¸øÇ§¤Î¿·¿Í¡¢Á°ÉÜµÄµíÈø¼£Ï¯»á¡Ê41¡Ë¤¬Á°»ÔµÄ½Ð¸¶½¨¾¼»á¡Ê55¡Ë¡áÌµ¿·¡¢¼«Ì±ÅÞ¿äÁ¦¤Î¸µ»Ô²ñµÄÄ¹ÅÄÃæ³Ø»á¡Ê58¡Ë¡áÌµ¿·¡¢Ìµ½êÂ°¸½¿¦¼ò°æÎ»»á¡Ê50¡Ë¤òÇË¤Ã¤Æ½éÅöÁª¤·¤¿¡£¹ñÀ¯¤ÇÏ¢Î©À¯¸¢¤òÁÈ¤à¼«Ì±¤È°Ý¿·¤¬ÂÐ·è¤·¤¿¼óÄ¹Áª¤ò°Ý¿·¤¬À©¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ò°æ»á¤Ï»ÔÄ¹ºßÇ¤Ãæ¤Ë¼«¿È¤ÎÊó½·¤òºï¸º¤»¤º¡¢°Ý¿·¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö¿È¤òÀÚ¤ë²þ³×¡×¤ò¼Â¹Ô¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÂçºå°Ý¿·¤ò½üÌ¾¤µ¤ì¤¿¡£Ìµ½êÂ°¤Ç2ÁªÌÜ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¬µÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁªµóÀï¤Ç¤Ï¡¢Æî³¤ÅÅÅ´³ÄÍ±Ø¤Î¹â²Í²½¤Ê¤É»ÔÆâ¤ÎÀ°È÷»ö¶È¤¬ÁèÅÀ¤Ëµó¤¬¤Ã¤¿¡£