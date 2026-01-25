今冬クリスタル・パレスからマンチェスター・シティに加入したイングランド代表DFマーク・グエイはプレミアリーグ第23節のウルブズ戦でデビューを果たし、2-0の勝利に貢献した。



加入から間もないイングランド代表DFはこの日アブドゥコディル・クサノフとCBのコンビを組んだが、デビュー戦とは思えない落ち着きぶりとパフォーマンスを発揮。指揮官のペップ・グアルディオラは、試合後ルベン・ディアスがチームにやってきた時のようだったとグエイを称賛した。





「マーク、彼が誰か説明する必要はないだろう。彼はすべてを知っている。ルベンが加入した時を思い出させる。彼はすべてのプレイで驚異的な集中力を見せていた。ボールを持った時の彼の落ち着きは信じられないほどだ。まだ何も練習していないが、中盤は少し良くなったと感じている」「彼は半年だけのために来たんじゃない。何年ものために来たんだ。これは価格に見合うチャンスだった。彼は完璧な年齢だし、何年も続く完璧な契約だよ。彼は頼りになる男だ。たった二回の練習で分かった。彼のものの見方、動き方、話し方、状況判断の仕方からね」（シティの公式サイトより）すでにチームにフィットしているかのようにプレイしたグエイにファンも驚いたようで、英『GIVEMESPORT』によると、SNSでは称賛の声が集まっているという。「マーク・グエイがいると安心だ」「グエイもう馴染んでいいプレイをしているし、守備でも声を張り上げている」「グエイのおかげでクサノフのプレイはより良くなった。それが一流のディフェンダーの証だ。彼はシティの守備陣を完璧に率いている」「まるで長年ここにいたかのようにマーク・グエイはプレイしている」シティはルベン・ディアスやヨシュコ・グヴァルディオル、ジョン・ストーンズらが負傷しているためグエイを獲得したが、期待の新戦力はデビュー戦から圧巻の存在感を見せた。