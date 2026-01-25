2026W杯が約4ヶ月後に迫る中、イングランドではチェルシーMFコール・パルマーの状態が不安視されている。今季は慢性的な鼠蹊部の負傷に悩まされていて、思うように稼働できていない。



イングランド代表の2列目争いは熾烈だが、パルマーも万全の状態であればトップ下のスタメン有力候補だ。トップ下ではレアル・マドリードMFジュード・ベリンガム、代表監督トーマス・トゥヘルお気に入りのアストン・ヴィラMFモーガン・ロジャースを回すプランもあるが、パルマーの攻撃センスも捨て難い。





エンツォ・マレスカに代わってチェルシーの指揮官に就任したリアム・ロシニアーも、万全のパルマーであればイングランド代表に入ると確信しているようで、次のように語っている。「コールに関しては、本来のレベルでプレイできれば代表に入るだろう。好調時の彼は世界のどの選手とも取り替えることはできない。私の仕事は彼をサポートすることにある。それはチームのスタッフ、メディカルチームも同様だ。彼はクラブのために活躍したいと思っているが、痛みを感じるまで無理はさせたくない。そこはしっかりと見守っていきたい」（『Daily Mail』より）。チェルシーは昨夏のクラブW杯こそ制したが、今季のプレミアでは6位と優勝争いから早々に脱落した。これもパルマーのコンディション不良が関係しているところがあり、今のチェルシーにはパルマーの攻撃アイディアが欠かせない。2026W杯へシーズン後半は100%のパルマーは見たいが、コンディションはどこまで上がるか。