元マンチェスター・ユナイテッドのポール・スコールズ氏はアーセナルでプレイするオランダ代表DFユリエン・ティンバー（24）を絶賛した。英『METRO』が報じている。



プレミアリーグで首位を走るだけではなく、CLでは現在無傷の7連勝を飾るなど、今シーズンのアーセナルは欧州最強クラスの強さを誇っている。そんなアーセナルではデクラン・ライスやマルティン・スビメンディ、ガブリエウ・マガリャンイスらが称賛を集めているが、スコールズ氏はライスにも負けない影響力を発揮している選手として今シーズンのティンバーを讃えた。





「デクラン・ライスは今年、そんなに特別な選手だったのか？私は本当に彼が好きだが、現時点で彼がリーグで最高の選手であるとは思えない。おそらく、デクラン・ライスよりもディフェンダー陣のほうが大きな影響を与えたと思うよ」「私は彼が好きだが、今年プレミアリーグで最高の選手だとは思わないと言ってるだけだ。ティンバーのようなディフェンダーの影響力の方が大きかったと思うよ。ティンバーは信じられないほど素晴らしいプレイをしている。本当に素晴らしいと思う」また同氏は「スビメンディがライスより優れていたとか、ライスがスビメンディより優れていたとか言うことはできない」と2人の中盤が今シーズンのアーセナルにおいて重要であることに理解を示しているが、ティンバーのようなディフェンス陣の影響力が大きいと自身の考えを展開した。ミケル・アルテタ率いるアーセナルは堅守を武器にしているが、マガリャンイスとウィリアム・サリバに注目が行きがちだ。もちろんこのCBコンビはアーセナルにとって欠かせないものであるが、今シーズン公式戦31試合で3ゴール5アシストを記録するティンバーも今では劣らぬ存在感を見せている。