¡¡¡Ö¿åÍËÆü¤Î¥«¥ó¥Ñ¥Í¥é¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦»í±©¡Ê¤¦¤¿¤Ï¡¢24¡Ë¤¬25Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£ÂçÀã¤Î±Æ¶Á¤Ç³«»Ï»þ´Ö¤¬ÂçÉý¤ËÃÙ¤ì¤¿¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë»¥ËÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇËÌ³¤Æ»¤ÎZepp¡¡Sapporo¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤Î¡Ö¿åÍËÆü¤Î¥«¥ó¥Ñ¥Í¥é ZEPP TOUR 2025/2026 ¡Á²Ä°¦½÷»Ò¡Á¡¦»¥ËÚ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼/¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬²ñ¾ì¤ØÅþÃå¤¹¤ë¤Î¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢À¿¤ËÂçÊÑ¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢³«¾ì/³«±é»þ´Ö¤òÊÑ¹¹¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢ËÜÍè¸á¸å5»þ³«¾ì¡¢³«±é6»þ¤Î¤È¤³¤í¡¢²ñ¾ì¸á¸å7»þ¡¢³«±é¸á¸å7»þ30Ê¬¡¢½ª±éÍ½Äê¤ò¸á¸å9»þ¤È¤¹¤ë¤³¤È¤â¹ç¤ï¤»¤¿È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¸á¸å8»þ2Ê¬¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡Ö³«±éÃÙ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´Ö¤âÌµ¤¯¤Ç¤¹¡£°Å·¸õ¤ÎÃæ¤´Íè¾ìÀ¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È³«±é¤¬ÂçÉý¤ËÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»í±©¤Ï¸á¸å10»þ8Ê¬¤ËX¤ò¹¹¿·¡£¡ÖËÜÆü¤Ï¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë»¥ËÚ¡¢¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ÞËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¡Ö³«±é»þ´ÖÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤âÃÙ¤¯¤Ê¤ê¤ß¤ó¤Ê¤Î¤³¤È¤¿¤¯¤µ¤óÂÔ¤¿¤»¤Á¤ã¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤..¡×¤È¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¼Õºá¤·¡¢¡Ö¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ìµ»ö¤Ê¤ó¤È¤«³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Öº£²óÍè¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤â¡¢¤Þ¤¿¼¡¤Îµ¡²ñ¤ËÉ¬¤º¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£»î¤µ¤ì¤ëÂçÃÏ¡¡ËÌ³¤Æ»!!¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡³«±é»þ´Ö¤ÎÊÑ¹¹¤¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡Ö»ä¤â¥±¥ó¥â¥Á¤µ¤ó¤â¤Þ¤À²ñ¾ì¤ËÃå¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¡¢³«±é¤³¤ÎÍ½Äê¤è¤ê¤âÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹..!!¡×¤Ê¤É¤È¸½¾õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±ÍÍ¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥±¥ó¥â¥Á¥Ò¥Ç¥Õ¥ß¤â¼«¿È¤ÎX¤Ç¡ÖËÜÆü¤Î¡¢¿åÍËÆü¤Î¥«¥ó¥Ñ¥Í¥é¤Î¸ø±é¡¢³«¾ì¡¿³«±é»þ´Ö¤ÎÊÑ¹¹¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤âÅÅ¼ÖÆâ¤Ç6»þ´Ö´ÌµÍ¤á¾õÂÖ¤Ç¤¹¡Ä¡Ê¤·¤«¤â¸½ºß¤âÅÅ¼Ö»ß¤Þ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡Ë»î¤µ¤ì¤ëÂçÃÏ¡Ä¡ª¡×¤ÈÂ»ß¤á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£