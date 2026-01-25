歌手の渋谷すばる（44）が25日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にゲスト出演。「SUPER EIGHT」の横山裕（44）との仲について語った。

渋谷は横山とともに「関ジャニ∞」（現SUPER EIGHT）で活躍していたが18年に旧ジャニーズ事務所（SMILE―UP.）を退社。その後はソロで活動している。

昨年、横山との対バンライブが話題となった。きっかけについて「横山が連絡をくれて。彼もソロプロジェクトを立ち上げようとして色々構想していた時期やったので、アルバムに1曲書いてくれへんかな、みたいな話をされたのがきっかけですね」と語った。

ステージで一緒に歌ったことは「うれしかった」とし、「アーティスト同士で大きなステージで向き合えたってことが、今までのお互いの時間を感じれた瞬間でもあるし、何か感慨深いというか」と振り返った。

もともと横山とは「仲めっちゃいいですね。今でも友達としての感覚が僕は一番多いかな。2人で海外に旅行行ったりとか」という。旅行の時は横山から誘い、すべて準備もしてくれたといい、自分は「都合のいいヤツなんです、僕、多分…。誘ったらすぐくるんで」と笑った。

また、「15歳から一緒にいるんで。それこそ大阪にいた時には、一緒に釣りよく行っていましたね」とし「何かね、武蔵さんって格闘家の、元K―1の。ヨコと釣り行ったら、なぜか武蔵さんが現れるんですよ。分からないんですけど。魚釣れたことよりも、武蔵デカッ！みたいな。感動が全部武蔵さんに持っていかれる」と笑っていた。