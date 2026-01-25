特別なことの起きないありふれた青春を過ごし、気付けば高校3年生となっていたミナミ。だがある日、アニメの呪文を唱えて目の前のマグカップが割れたことで超能力に目覚めたと確信する。親友の前で再現を試みるも上手くいかず笑われるばかりのミナミだったが、実は本当に力が備わっていて――。

『ミナミザスーパーエボリューション』を最初から読む

ある日突然超能力者に！これで青春大逆転!?漫画『ミナミザスーパーエボリューション』


三都慎司さんが描く『ミナミザスーパーエボリューション』(ウルトラジャンプで連載中)。突然サイキック発動系ヒロインとなったミナミが、その能力を無駄遣いする青春譚だ。2026年1月19日にコミックス第2巻発売の本作、追いかけるのにベストな今、第1話を試し読み！

『ミナミザスーパーエボリューション』1巻書影


→『ミナミザスーパーエボリューション』を最初から読む

漫画『ミナミザスーパーエボリューション』第1話


P002-003


P004


P005


P006


P007


→『ミナミザスーパーエボリューション』を最初から読む

作：三都慎司