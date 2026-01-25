アイドルグループ・私立恵比寿中学の仲村悠菜さん（18）が23日、映画『恋愛裁判』の初日舞台挨拶に登場。共演した津田健次郎さんとの撮影中に起きた思わぬ出来事を明かしました。

映画は、齊藤京子さん（28）演じる主人公のアイドルが『恋愛禁止ルール』を破ったことで裁判にかけられる物語。仲村さんは、主人公と同じアイドルグループ『ハッピー☆ファンファーレ』に所属するメンバーを、津田さんは事務所の社長を演じています。

■仲村悠菜が感激 津田健次郎からのプレゼント

イベントで、撮影期間を振り返った仲村さん。津田さんと2人でシリアスなシーンを演じる際に「本番中、めちゃくちゃ真剣な空気の中で思いっきりおなかが鳴ってしまって…」と、ピンチに陥ったことを告白。

続けて「そうしたら！ カットかかって。転換中に津田さんが“体形維持とかすごく大変ですよね”って言いながら、干し芋をくださったんですよ！ かっこよくて！！！」と、津田さんからの思わぬプレゼントに感激したことを明かしました。

津田さんとの心温まるエピソードで和やかな雰囲気に包まれるなか、ここで仲村さんが「私のおなかの音が鳴ってから津田さん、すごくセリフをかんじゃって。絶対私のせいだって思って気にしていたんですけど…」とさらなる裏話を告白。

すると、津田さんは「そこ、いらなかったですね〜、かっこいいところで終われそうだったんですけど…」ときまりが悪そうな様子を見せました。