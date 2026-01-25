日曜劇場「リブート」鈴木亮平、涙シーンに「鳥肌」「完全に松ケン」 演じ分けに感動の声【第2話ネタバレ】
【モデルプレス＝2026/01/25】俳優の鈴木亮平が主演を務めるTBS系日曜劇場「リブート」（毎週日曜よる9時〜※この日は15分拡大）の第2話が、25日に放送された。鈴木の演技に反響が寄せられている。＜※以下ネタバレあり＞
【写真】鈴木亮平、永瀬廉＆藤澤涼架から残忍な制裁を受けるシーン
妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）は、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため“愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木）の顔に変わる（＝リブートする）”という決意をする。嘘と真実が入り乱れ、怒涛のスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”。初回にて“リブート”前の主人公・早瀬のキャストが松山であることが明らかとなり、早瀬が整形・肉体改造を行って儀堂になりすまして警察に潜入するまでの血の滲む努力の過程が描かれた。
第2話、早瀬が儀堂としてハヤセ洋菓子店を訪ねるシーンでは、母親・良子（原田美枝子）から妻・夏海（山口紗弥加）が店の経営のために合計で1500万ほど資金を工面していたことを聞き、夏海が店を守るために裏稼業に手を染めていたと確信。これまで真実をまったく知らなかった早瀬は、良子に見えないように顔を背けながら涙を流し、声色は儀堂のまま変えずに接した。
“本物の儀堂”、“儀堂になりきっている早瀬”、“儀堂の体で素の早瀬”…現時点で3種類を演じ分けているといえる鈴木。このシーンだけでなく、リブートを指示した一香（戸田恵梨香）の前やナレーションで垣間見える“早瀬状態”での喋り方は、警察や裏組織の中での儀堂とは全く別物に見え、驚愕の演技に「松ケンに見えてくるのがすごい」「今の言い方完全に松ケンだった」「泣きの演技に鳥肌」と視聴者の心を震わせていた。（modelpress編集部）
情報：TBS
◆鈴木亮平主演「リブート」
◆「リブート」第2話 早瀬、夏海の真実を知る
情報：TBS
