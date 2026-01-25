元男闘呼組の成田昭次さん（57）が24日、自身初となる自叙伝の発売記念囲み取材に登場し、男闘呼組の再始動直前までとんかつ店で働いていたことについて語りました。

成田さんは1968年8月1日生まれ、愛知県出身。1988年、ロックバンド・男闘呼組のボーカル＆リードギターとしてデビューしました。1993年の男闘呼組の活動休止後は音楽活動に専念し、その後芸能界を引退しますが、2020年に音楽活動を再開。その後2022年、男闘呼組は約1年の期間限定で復活を果たし、再度注目されました。

初となる自叙伝『人生はとんとん―成田昭次自叙伝―』は、成田さんの幼少期から現在までの半生がつづられています。

■とんかつ店での経験「今となってはよかった」

タイトルに込めた意味を記者が聞くと、「男闘呼組を再始動するにあたって、再上京してきたときに音楽のリハビリもそうなんですけど、もう1つ新しく“料理を始めてみないか”という話をいただいて。そのときに働かせていただいていたお店（の名前）が『とんとん』。あとは“人生はとんとんだよ”っていう意味も含めてですかね」と答えました。

働いていたのはとんかつ店で、男闘呼組の再始動直前まで約2年弱、働いていたとのこと。当時を振り返り、「2つのことを同時にすることが結構大変だったんですけど、飲食の仕事で修業しながら音楽のリハビリをするってことが、今となってはよかったと思う。これがなかったら果たして、ここまで来られたかという思いです」と語りました。