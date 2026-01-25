「優勝させることが僕のタスクだった」キャプテン市原吏音は初の国際タイトルに喜びも…試合後に語ったひとつの欲望
[1.24 U23アジア杯決勝 日本 4-0 中国 ジッダ]
キャプテンとして、日本をアジアの頂点に導いた。U-21日本代表DF市原吏音(大宮)は「強い日本を見せられたんじゃないかなと思います」と優勝の喜びを語った。
準決勝・韓国戦では試合中に怪我を負い、途中交代となった。決勝・中国戦の出番も危ぶまれていたが、無事に先発入り。替えの利かない存在として、最終ラインで安定した守備を見せ、ビルドアップで攻撃の起点にもなった。
前半終了間際には激しい競り合いで、背中越しに相手のタックルを受けた。ピッチに倒れ込むも、歯を食いしばって再び起き上がった。
後半12分には相手のハンドでPKを獲得。MF佐藤龍之介がキッカーを務めるなか、相手選手が大勢でキックポイントに近寄る場面も。気づいた市原が体を張って相手選手数人からポイントを守る様子もあった。
仲間たちが奪ったリードを守り切り、自身初の国際タイトル。市原は「初めてトロフィーを上げた。アジアを制することは簡単じゃない。嬉しい以外出てこない」と笑う。ひとつの手応えを噛みしめつつ、さらなる高みを見据えている。
「6試合で1失点しかしなかった。後ろの守備の安定は果たせた。前線の選手が10点以上取ってくれたので、本当に攻守において強い日本だった。これが世界で、もう一個上のレベルになったときにできるかどうか。自分もアジアだけでなく、世界1位を取りに行かないといけないと思っている。そういう意味でもっと突き詰めるところは必要」
個人の出来は「いつも通りの自分というか、普通の市原吏音だった」。そう話しながら、ひとつの欲望が膨らんでいく。
「いや……ひとつ言いたいのは6試合で1失点。そこだと思う。いやぁ個人賞ちょうだいよ〜〜!! ベストGK賞はあるし、MVPは(佐藤)龍之介だと思う。龍之介かゼキ(大関友翔)。前線でチームをけん引してくれた。そういう意味で僕は何もないのが悔しいです。ただ、優勝させることが僕のひとつのタスクだった。嬉しいけど……まあまあ思うところは(笑)」
頼れるキャプテンは、アジア制覇を果たしても変わらない。夜のサウジアラビアを明るくさせながら、陽気にスタジアムを後にした。
(取材・文 石川祐介)
キャプテンとして、日本をアジアの頂点に導いた。U-21日本代表DF市原吏音(大宮)は「強い日本を見せられたんじゃないかなと思います」と優勝の喜びを語った。
準決勝・韓国戦では試合中に怪我を負い、途中交代となった。決勝・中国戦の出番も危ぶまれていたが、無事に先発入り。替えの利かない存在として、最終ラインで安定した守備を見せ、ビルドアップで攻撃の起点にもなった。
後半12分には相手のハンドでPKを獲得。MF佐藤龍之介がキッカーを務めるなか、相手選手が大勢でキックポイントに近寄る場面も。気づいた市原が体を張って相手選手数人からポイントを守る様子もあった。
仲間たちが奪ったリードを守り切り、自身初の国際タイトル。市原は「初めてトロフィーを上げた。アジアを制することは簡単じゃない。嬉しい以外出てこない」と笑う。ひとつの手応えを噛みしめつつ、さらなる高みを見据えている。
「6試合で1失点しかしなかった。後ろの守備の安定は果たせた。前線の選手が10点以上取ってくれたので、本当に攻守において強い日本だった。これが世界で、もう一個上のレベルになったときにできるかどうか。自分もアジアだけでなく、世界1位を取りに行かないといけないと思っている。そういう意味でもっと突き詰めるところは必要」
個人の出来は「いつも通りの自分というか、普通の市原吏音だった」。そう話しながら、ひとつの欲望が膨らんでいく。
「いや……ひとつ言いたいのは6試合で1失点。そこだと思う。いやぁ個人賞ちょうだいよ〜〜!! ベストGK賞はあるし、MVPは(佐藤)龍之介だと思う。龍之介かゼキ(大関友翔)。前線でチームをけん引してくれた。そういう意味で僕は何もないのが悔しいです。ただ、優勝させることが僕のひとつのタスクだった。嬉しいけど……まあまあ思うところは(笑)」
頼れるキャプテンは、アジア制覇を果たしても変わらない。夜のサウジアラビアを明るくさせながら、陽気にスタジアムを後にした。
(取材・文 石川祐介)
史上初のアジア杯連覇— DAZN Japan (@DAZN_JPN) January 24, 2026
”ロス五輪世代“の日本代表が決勝で
今大会無失点の中国代表から圧巻の4得点
見事に2大会連続のアジアカップ制覇
AFC U23 アジアカップ 決勝
日本×中国
#DAZN 無料ライブ配信中#U23アジアカップ #だったらDAZN#無料だぞーん pic.twitter.com/4kYqHBJwGp