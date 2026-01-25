「想像以上」「個人的に歴代No.1」大分が今季ユニフォームの“全貌”を公開
大分トリニータは23日、2026シーズンの特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」で着用するユニフォームデザインの全身バージョンを披露した。
大分は昨年12月にシャツのデザインのみを公開していた。今回の発表によると、フィールドプレーヤー1stはシャツが青、パンツが黒、ソックスが青という組み合わせ。また、2ndは全身が白。GKは1stが全て黄色、2ndが全て赤となっている。
クラブはデザインコンセプトに関し、公式サイトで次のように紹介した。
「Jリーグが歴史的な節目を迎える特別な年に向けて“HEAT OF FOOTBALL” を、PUMA様とサプライヤー契約を結んでいる全チームの共通コンセプトとして制作した移行期シーズン限定の特別デザインのユニフォームとなります」
「共通のグラフィックパターンを採用しながら、クラブカラーやチームの想いに合わせて配置や配色を調整することで、クラブごとの個性を生かしたデザインに仕上がっています」
ユニフォームの全身写真を投稿したクラブ公式X(@TRINITAofficial)に対し、「想像以上にカッコいいなこれ」「ばりかっけええ!! キーパーもシンプルめだけどいいね」「個人的に歴代ナンバーワンかも」と好評の声が寄せられた。
クラブからのお知らせ⚽— 大分トリニータ / Oita Trinita (@TRINITAofficial) January 23, 2026
明治安田Jリーグ百年構想リーグ
ユニフォームデザイン(全身)発表‼
フィールドプレイヤーとゴールキーパーの1st/2ndユニフォームをご紹介いたします!
撮影モデルは #有馬幸太郎 選手と #古野優斗 選手✨
詳細はこちら⏬https://t.co/DQklySLIhT… pic.twitter.com/IvmtAq0cxx