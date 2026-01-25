　大分トリニータは23日、2026シーズンの特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」で着用するユニフォームデザインの全身バージョンを披露した。

　大分は昨年12月にシャツのデザインのみを公開していた。今回の発表によると、フィールドプレーヤー1stはシャツが青、パンツが黒、ソックスが青という組み合わせ。また、2ndは全身が白。GKは1stが全て黄色、2ndが全て赤となっている。

　クラブはデザインコンセプトに関し、公式サイトで次のように紹介した。

「Jリーグが歴史的な節目を迎える特別な年に向けて“HEAT OF FOOTBALL” を、PUMA様とサプライヤー契約を結んでいる全チームの共通コンセプトとして制作した移行期シーズン限定の特別デザインのユニフォームとなります」

「共通のグラフィックパターンを採用しながら、クラブカラーやチームの想いに合わせて配置や配色を調整することで、クラブごとの個性を生かしたデザインに仕上がっています」

　ユニフォームの全身写真を投稿したクラブ公式X(@TRINITAofficial)に対し、「想像以上にカッコいいなこれ」「ばりかっけええ!! キーパーもシンプルめだけどいいね」「個人的に歴代ナンバーワンかも」と好評の声が寄せられた。