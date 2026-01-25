エールディヴィジ 25/26の第20節 テルスターとＡＺの試合が、1月25日20:15にブコ・シュタディオンにて行われた。

テルスターはソウフィアネ・ヘトリ（FW）、ミラン・ゾンネフェルト（FW）、ヨヘム・リターファンデカンプ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するＡＺはロザンヘロ・ダール（DF）、トロイ・パロット（FW）、ウェスリー・パタティ（FW）らが先発に名を連ねた。なお、ＡＺに所属する毎熊 晟矢（DF）はベンチからのスタートとなった。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

ＡＺは後半の頭から2人が交代。ウェスリー・パタティ（FW）、マチェイ・シン（MF）に代わりイサク・イェンセン（MF）、マクシム・デッカー（DF）がピッチに入る。

58分、ＡＺが選手交代を行う。イライジャ・ダイクストラ（DF）から毎熊 晟矢（DF）に交代した。

66分、テルスターは同時に2人を交代。タイリース・ノスリン（DF）、セドリック・ハテンブール（MF）に代わりアディル・レクカル（DF）、ディラン・マーテンス（MF）がピッチに入る。

76分、テルスターは同時に2人を交代。ミラン・ゾンネフェルト（FW）、ソウフィアネ・ヘトリ（FW）に代わりケイ・テジャン（FW）、モハメド・ハムダウィ（FW）がピッチに入る。

78分、ついに均衡が崩れる。ＡＺのトロイ・パロット（FW）のアシストからイサク・イェンセン（MF）がゴールが生まれＡＺが先制する。

その後もＡＺの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ＡＺが0-1で勝利した。

なお、ＡＺに所属する毎熊 晟矢（DF）は58分から交代で出場した。

2026-01-25 22:20:23 更新