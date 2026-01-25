全17公演の5大ドームツアー『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』を1月18日に終了したSnow Man。同時に盛りだくさんだった5周年イヤーを完走。このたび、グループの公式インスタグラムに、ツアーのステージ写真とともに、改めてメンバー9人の連名でファンに向けてのメッセージが投稿された。

■「僕たちを愛してくれて、本当にありがとうございます」

投稿された9人からのメッセージは、以下のとおり。

コメント欄には、「誰ひとり欠けることなく、9人で最後まで走り切ってくれて本当にうれしいです」「9人の魅力と頑張りに毎日元気をもらっています」「私の人生の中で、Snow Manという9人を見つけることができて本当に良かった」など、改めて9人のSnow Manの素晴らしさを語り、自分にとってのSnow Manというかけがえのない存在について綴られた書き込みが多数。写真もメンバー9人全員を捉えたものが中心となっており「9人のSnow Man」への想いが溢れる投稿となっている。

■思わぬ“2日連続投稿”にファン大盛り上がり「激アツ展開すぎます」

そして、上記投稿に続いて「-Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON- ユニット曲のお写真も公開」のメッセージとともに、アルバム『音故知新』収録の、

・岩本照×深澤辰哉「Symmetry」

・阿部亮平×目黒蓮「ART」

・宮舘涼太×佐久間大介「地球（あい）してるぜ」

・ラウール×渡辺翔太×向井康二「サンシャインドリーマー」

のユニット曲のステージ写真計12枚（＋全員ショット1枚）が一挙公開。

思わぬ2日連続の投稿に、コメント欄には「激アツ展開すぎます」「写真見るだけでまた幸せな気持ちになれる」「今回のユニット全部優勝すぎた」「たくさん投稿してくれて最高」「ライブが終わっても、まだ幸せを届けてくれるなんて」「ユニットまで投稿してくれるのうれしすぎる」と、こちらも大盛り上がり。ぜひチェックしよう。