高橋 昌和氏

任期満了に伴う秦野市長選が２５日投開票され、現職の高橋昌和氏（６９）が、ともに新人で元市職員の佐藤伸一氏（５９）と元市議の伊藤大輔氏（４９）を破り、３選を決めた。

選挙戦では、２期８年の高橋氏の市政運営への評価や、小田急線秦野駅北口に市が整備を進める多世代交流施設などが主な争点となった。

高橋氏は組織力で圧倒的な優位に立ち、中学校給食の導入や産科有床診療所の誘致、５年連続の社会増などの実績・実行力を強調。土地区画整備事業の進展による企業誘致などを公約に掲げ、「市民の皆さんと秦野を次のステージへ展開していきたい」と訴え、幅広い層から支持を得た。

佐藤氏は民間の力を引き出す市政を訴え、福祉や教育など「支える人を支える街」づくりや市民参加型の予算編成などを掲げた。告示直前に出馬表明した伊藤氏は、過疎化が進む北地区を舞台に教育による独自の移住政策などを訴えたが、ともに及ばなかった。

投票率は３８・５８％で前回（２０２２年）の３６・２４％を２・３４ポイント上回った。

当日有権者数は１３万２７７９人（男６万６０３７人、女６万６７４２人）。