青春の思い出づくりは富士急で！“富士急ハイランド 春の絶叫学割”を実施
富士急ハイランドは、学生向けの、お得にワンデイパスを購入できる「春の絶叫学割キャンペーン」を2026年2月7日(土)〜4月5日(日)の期間実施する。
本キャンペーンは、かけがえのない学生時代の思い出をたくさん作ってもらいたいという想いを込めて実施するもので、大人ワンデイパスが通常より最大2,300円お得になる「学割ワンデイパス」を販売。なお、このパスは中学生はもちろん、小学生も対象となり、さらに3月14日(土)からは小学生の親も対象となる「親子も学割ワンデイパス」を新発売。学生同士だけでなく、親子の思い出づくりにも活用したい。キャンペーンの詳細は特設サイトにて。
キャンペーン期間中は様々なイベントも予定。3月1日(土)には“1時間で学生服を着て同一アトラクションに乗車した人数”の日本一を目指す「FUJIYAMA乗車人数 日本一チャレンジ」を開催。富士急ハイランドの閉園後に学生服着用の参加者を募り、1時間で乗車した人数を計測する。1月23日より事前応募が開始となっているが、当日の飛び入り参加も可能。イベント詳細は特設サイトにて。
