冬に行きたいと思う「山梨県の道の駅」ランキング！ 2位「なるさわ」を抑えた1位は？【2026年調査】
空気の透明感が増すこの時期、澄んだ景色を求めて車を走らせてみませんか。ドライブの合間に楽しむご当地グルメや癒しのひととき。この冬、足を運びたくなるのはどのスポットでしょうか。
回答者からは「道の駅自体が富士五湖エリアの観光拠点で、晴れた冬の日は真っ白な富士山の景色が綺麗だから」（10代女性／新潟県）、「体験型アクティビティは思い出になること間違いなしで、子供が喜んでくれます」（30代女性／北海道）、「露天風呂から冬の富士山が見られるので行ってみたいです」（50代女性／広島県）といった声が集まりました。
回答者からは「空気が澄む冬は、富士山がくっきり見えるベストシーズン。道の駅富士吉田は 正面に富士山を望む抜群のロケーション で、フォトスポットも充実しているから」（50代男性／東京都）、「富士急ハイランドも近いのがよいですね」（40代男性／東京都）、「先日、吉田うどんの特集をやっていたから食べてみたい」（40代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
All About ニュース編集部では、2026年1月19〜20日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「冬に行きたい道の駅に関するアンケート」を実施しました。その中から、冬に行きたいと思う「山梨県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
2位：なるさわ（南都留郡鳴沢村）／40票2位は、鳴沢村の「なるさわ」です。富士五湖の中心に位置し、目の前に雄大な富士山を望む絶好のロケーション。冬の澄んだ空気の中で見る富士山は格別な美しさです。近隣には日帰り温泉施設もあり、冷えた体を温める休憩スポットとして高く支持されました。
回答者からは「道の駅自体が富士五湖エリアの観光拠点で、晴れた冬の日は真っ白な富士山の景色が綺麗だから」（10代女性／新潟県）、「体験型アクティビティは思い出になること間違いなしで、子供が喜んでくれます」（30代女性／北海道）、「露天風呂から冬の富士山が見られるので行ってみたいです」（50代女性／広島県）といった声が集まりました。
1位：富士吉田（富士吉田市）／53票1位に輝いたのは、「富士吉田」でした。富士山の絶景はもちろん、富士山の湧水を無料で汲める水汲み場も人気。併設の食堂では、冬にうれしい温かい「吉田のうどん」が楽しめます。ドッグランも併設されており、家族連れの目的地として票を集めました。
回答者からは「空気が澄む冬は、富士山がくっきり見えるベストシーズン。道の駅富士吉田は 正面に富士山を望む抜群のロケーション で、フォトスポットも充実しているから」（50代男性／東京都）、「富士急ハイランドも近いのがよいですね」（40代男性／東京都）、「先日、吉田うどんの特集をやっていたから食べてみたい」（40代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
