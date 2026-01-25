「ひじき刺さってますね」バービー、夫撮影の“予期せぬアクシデント”を披露！「愛が感じられます」
お笑いコンビ・フォーリンラブのバービーさんは1月24日、自身のInstagramを更新。夫が撮影した“予期せぬアクシデント”を披露しました。
【写真】バービー、“予期せぬアクシデント”
「なんかいいことありそう 今日も生きる」バービーさんは「最近気付いたことがあります。夫が私にカメラを向ける時は、何らかの予期せぬアクシデントが生じているということです」とつづり、7枚の写真を投稿。バービーさんによると、1枚目から4枚目は「あごにひじき柱が立った時」、5枚目から7枚目は「無意識コーデが全身ヒョウ柄だった時」の写真とのこと。「なんかいいことありそう 今日も生きる」と締めくくりました。
コメントでは、「本当に素敵な仲良しご夫婦ですね」「ピンクのヒョウ柄めっちゃお似合い」「綺麗にひじき刺さってますね」「最高な旦那さん」「愛されてますね」「歯にも挟まってますね」「愛が感じられます」との声が寄せられています。
「生活感垂れ流し」投稿！2025年12月31日の投稿では「#2025も生きた #2026も生きる」とハッシュタグを添えて、「フードコートで急いで娘の残したうどんをすする」様子を披露しているバービーさん。自身が「生活感垂れ流し」とつづる、飾らない投稿に「来年も笑顔たくさん宜しくお願いいたします」「ほっこりしました」「親近感湧きます」「いつも楽しく見させてもらってます」との声が寄せられました。(文:福島 ゆき)
