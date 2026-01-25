「リブート」一香（戸田恵梨香）がついた儀堂（鈴木亮平）に関する“2つの嘘” 一香の説が有力に【第2話ネタバレ】
【モデルプレス＝2026/01/25】俳優の鈴木亮平が主演を務めるTBS系日曜劇場「リブート」（毎週日曜よる9時〜※この日は15分拡大）の第2話が、25日に放送された。戸田恵梨香演じる幸後一香がついていた嘘が判明し、反響が寄せられている。＜※以下ネタバレあり＞
【写真】鈴木亮平、永瀬廉＆藤澤涼架から残忍な制裁を受けるシーン
妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）は、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため“愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木亮平）の顔に変わる（＝リブートする）”という決意をする。嘘と真実が入り乱れ、怒涛のスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”。
初回では、早瀬の妻・夏海（山口紗弥加）が、生前働いていたゴーシックスコーポレーションで、マネーロンダリングに関わっていたことが判明。第2話では、ゴーシックスコーポレーションの代表の合六（北村有起哉）が、組織に潜入捜査をしている儀堂（中身は早瀬）を10億円強奪の犯人と断定し、「24時間以内に真犯人を見つけなければ命はない」と宣告する。
極限状態の中、一香（戸田）からは儀堂が合六に警察情報を売っていた悪徳刑事だったこと、夏海と儀堂が手を組んで組織の金を横領をしていた噂があったことを聞かされる。3年前に夏海が管理していた10億が盗まれた後、夏海が失踪したため、儀堂が疑われることに。一香は、儀堂が消えた場合、次に疑われるのは自分のため、早瀬を利用し儀堂にリブートさせたと自身の嘘を認め、一香を信じられなくなった早瀬は去ってしまう。
早瀬は儀堂としてハヤセ洋菓子店を訪ね、母親・良子（原田美枝子）から夏海が店の経営のために合計で1500万ほど資金を工面していたことを知り、夏海が家族のために裏稼業に手を染めていたと確信。組織の顧問弁護士・海江田勇（酒向芳）を脅すと、海江田は夏海を脅し、横領させていたことを白状した。
海江田は早瀬、一香の双方に手を組むことをひっそりと持ちかけ、仲間割れを画策するが、タイムリミットである会食にて、早瀬と一香が持ち寄った証拠によって海江田を嵌めることに成功。早瀬は難病を抱える妹の綾香（与田祐希）のために組織で働いている一香の言葉を信じることを心に決めた。そして最後に、一香から儀堂と恋人関係だったというのは嘘で、手を組んでいることを合六に怪しまれないために装っていたことが明かされた。
一香が早瀬についていた数々の嘘が明らかとなり、さらに仲間割れしそうになった2人がギリギリで再び通じ合った展開に視聴者からは「スカッとした」「待ちに待った展開！」と反響が寄せられている。
また、初回から有力視されているのが、ハヤセ洋菓子店に通い詰め、早瀬の家族を気に掛ける一香の姿から、夏海がリブートして一香になっている説。今回も早瀬家の大事にしている信念を口にし、早瀬の代わりにシュークリームのコツを良子に伝えた一方で、一香がお金を必要とする理由もわかった。「一香＝夏海説がさらに強まった」「早瀬と一香が夫婦みたい」「一香＝夏海っぽいけど夏海の死体は発見されたしどうなんだろう？」と考察も盛り上がっていた。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】
【写真】鈴木亮平、永瀬廉＆藤澤涼架から残忍な制裁を受けるシーン
◆鈴木亮平主演「リブート」
妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）は、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため“愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木亮平）の顔に変わる（＝リブートする）”という決意をする。嘘と真実が入り乱れ、怒涛のスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”。
◆「リブート」一香（戸田恵梨香）の嘘が明らかに
初回では、早瀬の妻・夏海（山口紗弥加）が、生前働いていたゴーシックスコーポレーションで、マネーロンダリングに関わっていたことが判明。第2話では、ゴーシックスコーポレーションの代表の合六（北村有起哉）が、組織に潜入捜査をしている儀堂（中身は早瀬）を10億円強奪の犯人と断定し、「24時間以内に真犯人を見つけなければ命はない」と宣告する。
極限状態の中、一香（戸田）からは儀堂が合六に警察情報を売っていた悪徳刑事だったこと、夏海と儀堂が手を組んで組織の金を横領をしていた噂があったことを聞かされる。3年前に夏海が管理していた10億が盗まれた後、夏海が失踪したため、儀堂が疑われることに。一香は、儀堂が消えた場合、次に疑われるのは自分のため、早瀬を利用し儀堂にリブートさせたと自身の嘘を認め、一香を信じられなくなった早瀬は去ってしまう。
早瀬は儀堂としてハヤセ洋菓子店を訪ね、母親・良子（原田美枝子）から夏海が店の経営のために合計で1500万ほど資金を工面していたことを知り、夏海が家族のために裏稼業に手を染めていたと確信。組織の顧問弁護士・海江田勇（酒向芳）を脅すと、海江田は夏海を脅し、横領させていたことを白状した。
海江田は早瀬、一香の双方に手を組むことをひっそりと持ちかけ、仲間割れを画策するが、タイムリミットである会食にて、早瀬と一香が持ち寄った証拠によって海江田を嵌めることに成功。早瀬は難病を抱える妹の綾香（与田祐希）のために組織で働いている一香の言葉を信じることを心に決めた。そして最後に、一香から儀堂と恋人関係だったというのは嘘で、手を組んでいることを合六に怪しまれないために装っていたことが明かされた。
◆「リブート」一香＝リブートした夏海の説推す声
一香が早瀬についていた数々の嘘が明らかとなり、さらに仲間割れしそうになった2人がギリギリで再び通じ合った展開に視聴者からは「スカッとした」「待ちに待った展開！」と反響が寄せられている。
また、初回から有力視されているのが、ハヤセ洋菓子店に通い詰め、早瀬の家族を気に掛ける一香の姿から、夏海がリブートして一香になっている説。今回も早瀬家の大事にしている信念を口にし、早瀬の代わりにシュークリームのコツを良子に伝えた一方で、一香がお金を必要とする理由もわかった。「一香＝夏海説がさらに強まった」「早瀬と一香が夫婦みたい」「一香＝夏海っぽいけど夏海の死体は発見されたしどうなんだろう？」と考察も盛り上がっていた。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】