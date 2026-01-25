【エルサレム＝福島利之】米国の中東担当特使スティーブン・ウィトコフ氏が２４日、イスラエルを訪問し、ベンヤミン・ネタニヤフ首相と会談した。

パレスチナ自治区ガザの復興計画やガザ南部のラファ検問所の再開が主な議題とされるが、ネタニヤフ氏はガザの暫定統治を監督する平和評議会に不満を示したとみられる。

イスラエルは、スイスで２２日に発足した平和評議会の執行委員会にトルコやカタールの高官が含まれていることに「イスラエルの政策に反する」として不満を表明していた。米ニュースサイトのアクシオスによると、米国は評議会の設立式に、スイス滞在中だったイツハク・ヘルツォグ大統領の出席を求めたが、ネタニヤフ氏が拒否したという。

ラファ検問所を巡っては、米国や国際社会がより多くの物資をガザに搬入するためにイスラエルに再開を求めて圧力をかけている。イスラエルは最後の人質が返還されるまで再開を拒む姿勢を示しているが、今週の閣議で再開を協議する予定だ。２５日付のイスラエル有力紙イディオト・アハロノトは、２４日の会談を受けた政府高官の話として「ウィトコフ氏はカタールの国益のロビイストになった」と不満を報じた。