¡¡¢¡Âçºå¹ñºÝ½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¡Ê25Æü¡¦Âçºå»Ô¡¦¥ä¥ó¥Þ¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÄ¹µïÈ¯Ãå¡Ë
¡¡¥Ë¥å¡¼¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£·§ËÜ»Ô½Ð¿È¤ÎÌðÅÄ¤ß¤¯¤Ë¡Ê26¡Ë¡á¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¡á¡£³¤³°¾·ÂÔÁÈ¤Î¥¢¥Õ¥ê¥«Àª¤Ë¤¢¤È°ìÊâµÚ¤Ð¤ºÉ½¾´Âæ¤ÏÆ¨¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½é¥Þ¥é¥½¥ó¤ÎÆüËÜºÇ¹â¤È¤Ê¤ë2»þ´Ö19Ê¬57ÉÃ¤ÇÆüËÜ¿Í¥È¥Ã¥×¤Î4°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£2028Ç¯¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÍèÇ¯¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡ÊMGC¡Ë½Ð¾ì¸¢¤âÆÀ¤¿¡£
¡Ú¥í¥¹¤Ø¤ÎÅÐÎµÌç¡ÄMGC¤Ø¤ÎÆ»¤Î¤ê¤È½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¼Ô¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¡¡¿ôÆüÁ°¤Þ¤Ç¡¢ÌðÅÄ¤â¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¤ÎÂôÌø¸ü»Ö´ÆÆÄ¡Ê4¡Ë¤â¥ì¡¼¥¹¥×¥é¥ó¤òÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤âÁö¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌðÅÄ¤À¤±¤Ë¡¢Âè1¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÂè2¥°¥ë¡¼¥×¤«¡£Ì¤ÃÎ¤Îµ÷Î¥¤òÁö¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢Æ±´ÆÆÄ¤Ï»Ø¼¨¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÌðÅÄ¼«¿È¤¬·èÃÇ¤·¤¿¤Î¤ÏÀÑ¶Ë²Ì´º¤ÊÂè1¥°¥ë¡¼¥×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤É¤¦¤»¤Ê¤éÂè1¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¤¤±¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤¤¤³¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¡£±èÆ»¡Ê¤ÎÀ¼±ç¡Ë¤¬¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤½¤³¤ÏÁÇÄ¾¤Ë¾Ð´é¤ÇÊÖ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¹Ó¤ì»¶¤é¤«¤·¤¿¤é¡Ø¤¹¤´¤¤¥À¥µ¤¤¥ä¥Ä¡Ù¤Ã¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç½é¥Þ¥é¥½¥ó¤À¤·ÎÉ¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÁö¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡±èÆ»¤«¤é¤Ï¡Ö¤ß¤¯¤Ë¤Á¤ã¤ó¡¢¤¤¤±¡½¡ª¡×¤ÈÀ¼±ç¤¬Á÷¤é¤ì¡¢½êÂ°¤¹¤ë¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¤Î±þ±çÃÄ¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤±¡¢¤¤¤±¡¢¤ß¤¯¤Ë¡×¤Î¥³¡¼¥ë¤¬¼ª¤ËÆÏ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Þ¥é¥½¥ó¤ÎàÊÉá¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤è¤¯30¥¥í¤ÎÊÉ¤È¤«¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¸ÇÄê³µÇ°¤Ê¤¯Áö¤ì¤ëÎ©¾ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¹Í¤¨¤º¡¢¥Þ¥é¥½¥óÎý½¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¤¢¤Þ¤êÊÉ¤ò´¶¤¸¤º¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ì¡¼¥¹Ãæ¤ËÊÉ¤ò´¶¤¸¤¿¤é¡¢¤³¤³¤«¤é¤¬Îý½¬¤À¤È»×¤Ã¤ÆÁö¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥Ú¡¼¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤¬Î¥¤ì¤¿30¥¥íÉÕ¶á¤Ç¡¢4¿Í¤Î¥È¥Ã¥×½¸ÃÄ¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤ÆÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£È´¤¤ÄÈ´¤«¤ì¤Ä¤ÎÅ¸³«¤Ï¡¢Î¦¾å¥È¥é¥Ã¥¯¤Î1Ëü¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥ì¡¼¥¹¤äÎý½¬¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤òÆ¬¤Ë¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤µ¤»¤Æ¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«Àª¤Ë¾¡Éé¤òÄ©¤ó¤À¡£¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤ÆÁö¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖºÇ°20¥¥í¤â¤Ä¤«¤É¤¦¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£30¥¥í¹Ô¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¹ç³ÊÅÀ¤ò¤¢¤²¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¥ê¥º¥à¤ÇÁö¤Ã¤¿¤éÁ°¤Ø½Ð¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¸å¤í¤Ë¤Ä¤¯¤è¤¦¤ÊÁö¤ê¤ò¤·¤¿¤é¥¿¥¤¥à¤ÏÁÀ¤¨¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤½¤ì¤À¤Ã¤¿¤é¥ê¥º¥à¤ò¹ï¤ó¤Ç¥¿¥¤¥à¤âÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¡×
¡¡35¥¥í²á¤®¤Ç4ÈÖ¼ê¤Ë¸åÂà¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤¢¤¤é¤á¤º¤ËÈ´¤ÊÖ¤·¡¢¥Ç¥Ã¥É¥Ò¡¼¥È¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï¥¹¥Æ¥é¡¦¥Á¥§¥µ¥ó¡Ê¥¦¥¬¥ó¥À¡Ë¤Ë26ÉÃº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£Âçºå¹ñºÝ½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥óÏ¢ÇÆÃæ¤Ç¡¢º£²ó¤Ï3°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥¦¥©¥ë¥±¥Í¥·¥å¡¦¥¨¥Ç¥µ¡Ê¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¡Ë¤Ë¤Ï¥È¥é¥Ã¥¯¾¡Éé¤Ç¤ï¤º¤«1ÉÃÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡·§ËÜ»Ô½Ð¿È¤Ç¥ë¡¼¥Æ¥ë³Ø±¡¹â¡ÊÆ±»Ô¡Ë¤«¤é¥Ç¥ó¥½¡¼¤ò·Ð¤Æ¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¤Ø¿Ê¤ó¤À¡£ºòÇ¯9·î¤ËÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿À¤³¦Áª¼ê¸¢¡ÊÀ¤³¦Î¦¾å¡Ë¤Ï1Ëü¥á¡¼¥È¥ë¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢20°Ì¤À¤Ã¤¿¡£º£¤Ç¤âÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤ÈÎÞ¤¬½Ð¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥ì¡¼¥¹¤òµ¡¤Ë¡¢ÊÑ²½¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¤ê¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤ÎÅö¤¿¤êÁ°¤ò¼è¤ÃÊ§¤¦¤³¤È¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤«¤é¤Ï¼«Ê¬¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÅ±²ó¤·¤Æ¡¢Æü¡¹Ä©Àï¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÆ¬¤ÎÃæ¤ËÃÖ¤¤Ê¤¬¤éÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥Þ¥é¥½¥óÄ©Àï¤Ç¡¢ÏÓ¤Î¿¶¤ê¤ò¸ª¹Ã¹ü¤ÎÃæ¿´¤«¤éÆ°¤«¤·¡¢µÓ¤Ï¸Ô´ØÀá¤«¤éÆ°¤«¤¹°Õ¼±¤ò¹â¤á¡¢Îý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¤È¡Ö´é¤«¤éÃ¦ÎÏ¡×¤È¾Ð´é¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£¡Ö¥¥Ä¤¤¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¡½¡ª¡×¤È¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤·¤Æ¡Öº£¡¢Áö¤ì¤Æ¤ë¡½¡ª¡×¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤éÁö¤Ã¤¿¡£
¡¡½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¿·À±ÃÂÀ¸¤Ë¡¢ÆüËÜÎ¦Ï¢¶¯²½°Ñ°÷²ñ¤Î¹â²¬¼÷À®¥·¥Ë¥¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡ÊSD¡Ë¤Ï¡ÖÎÏ¤Î¤¢¤ë³°¹ñÀª¤ËÂÐ¤·¤ÆºÇ¸å¡¢¾¡Éé¤Ç¤ÏÉé¤±¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢½½Ê¬¾¡Éé¤·¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£½ª»ÏÎäÀÅ¤Ë½¸ÃÄ¤Î¸å¤í¤Ë¤¤¤Æ¡¢¥Ú¡¼¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤¬Î¥¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤è¤êÀÑ¶ËÅª¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢½é¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç20Ê¬¤òÀÚ¤ì¤¿¤³¤È°Ê¾å¤Ëº£¸å¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ³Ú¤·¤ß¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£¡ÊµÈÀî¡¡³Ø¡Ë